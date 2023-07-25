Spotify'ın Güncel Abone Sayısı Açıklandı: Zarar Etmeye Devam Ediyor!

Spotify'ın son kazanç raporu, abonelerde önemli bir büyüme olduğunu ancak kullanıcı başına ortalama gelirde düşüş olduğunu ortaya koyuyor.

Spotify, 220 Milyon Premium Aboneye Sahip

30 Haziran itibariyle şirketin 220 milyon Premium abonesi ve 551 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunuyor ve bu rakamlar geçen yıla kıyasla sırasıyla %27 ve %17'lik bir artışa işaret ediyor. Dinleyici sayısındaki artışa rağmen, kullanıcı başına ortalama gelir bir önceki yıla göre %6'lık bir düşüşle 4,27 €'ya (4,72 $) geriledi.

Düşen gelirleri dengelemek amacıyla Spotify, Apple Müzik, Amazon Müzik, Tidal ve YouTube Müzik gibi rakiplerinin benzer hamlelerini takiben ABD ve diğer pazarlarda fiyat artışlarını duyurdu. Bu fiyat artışlarının etkisi önümüzdeki çeyrekte görülecek.

Spotify, verimliliği artırmak için Ocak ayında küresel iş gücünün %6'sını işten çıkarmak ve Nisan ayında Spotify Live ve Heardle gibi belirli hizmetleri ortadan kaldırmak da dâhil olmak üzere 2023 yılında çeşitli kesintiler yaptı.

Spotify Son Çeyrekte 302 Milyon Euro Zarar Etti

Bu çeyrekte 302 milyon € (333 milyon $) net zarar etmesine rağmen Spotify, çeyreklik kârlar yerine büyümeye odaklanmaya devam ederken zararları azaltmak için çalışıyor.

Birçok rakibi kullanıcı sayılarını düzenli olarak açıklamazken, Spotify dünyanın en popüler ses akış hizmeti olduğunu iddia etmeye devam ediyor.