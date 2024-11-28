Spotify Korsan Uygulamalara El Attı: APK’lere Erişim Engellendi

Spotify, APK olarak indirilen ve ücretli "Premium" özelliklerini kullanıcılara ücretsiz sunan modlanmış sürümleri engellemek için harekte geçti. Uygulamanın korsan sürümünü kullanarak müzik dinleyen pek çok kullanıcı APK ile kurulan Spotify' uygulamasının artık çalışmadığını bildirdi.

Spotify’ın Korsan APK'lara Karşı Harekete Geçti

Spotify kuşkusuz günümüzde müzik dinlemenin en kolay ve uygun fiyatlı yolu. Hatta platform para ödeyerek Premium ayrıcalıklarından faydalanmak istemeyen kullanıcılar için reklamlı da olsa ücretsiz hizmet bile sunuyor. Ancak buna rağmen pek çok kişi uygulamayı APK olarak indirerek modlanmış versiyonları kullanmayı tercih ediyor.

Bu sayede reklam gibi sonuçlardan kaçınan kişiler Spotify Premium özelliklerini para ödemeden kullanıyor. Ancak görünüşe göre ücretsiz Premium devri bitti. Spotify, korsan uygulama sürümlerini tamamen engelledi. Şirket her ne kadar resmi bir açıklama yapmaktan kaçınsa da tüm dünyada pek çok kişi uygulamaya erişemediğini bildirdi.

Korsan uygulama kullanan kişiler, kaydettikleri çalma listelerine, beğenilen şarkılara ve diğer Spotify özelliklerine erişemiyor. Ayrıca, müzik dinleme ve arama gibi temel işlevler de devre dışı kaldı. Bununla birlikte, Spotify’ın resmi uygulaması Android, iOS ve web sürümlerinde sorunsuz çalışıyor.

Belirtmekte yarar var ki her ne kadar APK yüklemek suç olmasa da Spotify'in modlanmış sürümünü kullanmak telif ihlaline giriyor. Ayrıca, bu tür uygulamaları kullanmak telefon numaranızın veya e-posta adresinizin Spotify’dan kalıcı olarak yasaklanmasına neden olabiliyor.

Eğer siz de benzer bir sorun yaşıyorsanız tek yapmanız gereken Spotify'ın resmi uygulamasını indirmek ve kurmak. Eğer reklamlarla uğraşmak istemiyorsanız da Spotify Premium'un ülkemizde oldukça uygun fiyatlı olduğunu söylemek mümkün.