Spotify'ın Yeni Özelliği "Video Kursları" Tanıtıldı: Spotify Kurs Özelliği Nedir?

Spotify son zamanlarda kullanıcılarına video odaklı yeni özellikler sunmak için çalıştığını net bir şekilde gösteriyor. En son sınırlı sayıda şarkıcının bazı kliplerinin de izlenebileceği bir özellikle karşımıza çıkmıştı.

Yeni gelen haberlere göre Spotify, Birleşik Krallık bölgesindeki kullanıcıları için yeni bir özellik getirmeye başlıyor. Artık kullanıcılar Spotify üzerinden online olarak çeşiti konularda ve alanlarda kurs alabilecekler.

Spotify Kurs Özelliği Nedir?

Şirket, bugünden itibaren hem mobil hem de masaüstü uygulamasından BBC Maestro, Skillshare, Thinkific ve PlayVirtuoso gibi şirketlerin video tabanlı dersler sunmaya başlayacağını duyurdu. İlk olarak Birleşik Krallık'ta test edilecek olan özellik, tüm dünyadaki kullanıcılara sunulacak mı bilinmiyor.

Şirketin ürün müdürü olan Mohit Jitani, The Verge'e zaten birçok insanın podcast dinlemek için Spotify'ı tercih ettiğini ve bunun da bir noktada kullanıcıların podcastleri eğitim ve kişisel gelişim için dinlediklerini söyledi.

Kurs özelliğinin bulunması da hem podcast dinleyicileri hem de daha geniş kitleye hitap edeceğini düşünerek kullanıcı alışkanlıklarını da doğrudan belirlemesi hedefleniyor. Jitani konuyla ilgili: "Bu kurs için doğru kişileri bulmak ve çok daha verimli bir dağıtım sağlamak bizim için çok çok daha kolay hale geliyor" dedi.

Kurslar dört farklı kategoride açılacak. Müzik yapmak, yaratıcı olmak, işi öğrenmek ve sağlıklı yaşam gibi kategorilerdeki kurslara mobil ve masaüstü uygulama sayfasından kolayca erişim sağlanabilecek. Ücretsiz ve Premium aboneler kurs başına en az 2 video derse ücretsiz erişim sağlayabilecek.

Eğer kurslara devam edilmek istenirse ek bir ücret ödemeleri ile kursların tamamına erişim sağlanabilecek. Kursların ekran kapalıyken ses olarak dinlenmeye devam etmesi ve PDF gibi ek özelliklere de sahip olduğu belirtiliyor.