Spotify Resmen Para Basıyor! Üç Aylık Kazancı Açıklandı

Popüler dijital müzik uygulaması Spotify için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, 2026’nın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını ve güncel abone sayılarını açıkladı. Paylaşılan veriler hem gelir hem de kullanıcı tarafında önemli bir büyümeye işaret ediyor. İşte tüm detaylar...

Spotify, 2026'nın İlk Çeyreğinde Ne Kadar Gelir Elde Etti?

Spotify’ın kısa süre önce paylaştığı rapora göre şirket, yıllık bazda yüzde 8 artışla 4 milyar 530 milyon euro (238 milyar 850 milyon TL) gelir elde etti. Bu büyümede Premium abone sayısındaki artış önemli rol oynarken, net kâr ise 721 milyon euro (38 milyar 16 milyon TL) olarak açıklandı.

Üstelik paylaşılan net kâr, geçen yılın aynı dönemindeki 225 milyon euroluk (11 milyar 863 milyon TL) kârın üç katından fazla. Yani şirket bu alanda ciddi bir sıçrama yapmış durumda. Öte yandan kâr marjının da yüzde 33 seviyesine yükseldiğini belirtelim. Bu oran geçen yıl yüzde 31,6 seviyesindeydi. Kâr marjı, satış gelirlerinin ne kadarının kâr olarak kaldığını gösteren orandır.

Spotify'ın Abone Sayısı Kaça Ulaştı?

Verilere göre Spotify’ın güncel Premium abone sayısı 3 milyonluk artışla 293 milyona ulaştı. Ücretsiz kullanıcılar da dahil olmak üzere toplam aylık aktif kullanıcı sayısı ise yıllık bazda yüzde 12 artarak 761 milyona çıktı. Şirketin beklentisi 759 milyon seviyesindeydi. Yani sonuçlar küçük de olsa beklentilerin üzerine çıktı. Üstelik firma, kısa süre önce bazı ülkelerde fiyat artışına gitmişti. Ancak buna rağmen dikkat çekici bir performans sergiledi.

Spotify'ın 2026'nın İkinci Çeyreğinden Beklentileri Neler?

Spotify’ın yılın ikinci çeyreğine yönelik beklentileri oldukça yüksek. Şirket, toplam aylık aktif kullanıcı sayısının 17 milyon artarak 778 milyona ulaşmasını, Premium abone sayısının ise 299 milyona çıkmasını öngörüyor. Ayrıca 4,8 milyar euro (253 milyar 108 milyon TL) gelir hedefleniyor. Bu tahminlerin ne kadarının gerçekleşeceğini ise ikinci çeyrek finansal raporu gösterecek. Bu raporun temmuz ayında paylaşılması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Spotify’ın açıkladığı son veriler, şirketin son yıllardaki büyümesini hız kesmeden sürdürdüğünü gösteriyor. Özellikle fiyat artışlarına rağmen hem abone sayısını hem de gelirlerini artırabilmesi kullanıcı bağlılığının ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Eğer şirket ikinci çeyrekte de benzer bir performans sergileyebilirse, 2026 yılı Spotify için rekorlarla dolu bir sene haline gelebilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.