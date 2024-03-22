Spotify Masaüstü Kullanıcılarını Unutmuyor: Yeni Özelliğiyle Fark Yaratacak!

Spotify, son zamanlarda yeni özelliklerini kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. En son Şarkı Falı ve YouTube benzeri klip oynatma özelliğiyle gündeme gelmişti. Şimdi de özellikle masaüstü kullanıcılarının ilgisini çekecek yeni bir özelliğe kavuşuyor.

Spotify masaüstü kullanıcıları artık çalışırken müzik dinlediklerinde şarkı değiştirmek, ses düzeyini ayarlamak gibi işlemleri yapmak için uygulamaya tekrar dönmeye gerek duymayacak. Bu yeni özellik aynı zamanda sayfalar arasındaki geçiş yapmayı sevmeyenlerin de fazlasıyla hoşuna gidecek.

Spotify Miniplayer Nedir? Avantajları Nelerdir?

Spotify'ın yeni özelliğinin adı Miniplayer. Bu özellik, artık masaüstü kullanıcılarının bir işlem yapmak için uygulamaya her seferinde giriş-çıkış yapma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. 3 farklı tasarım seçeneğiyle gelen özellik, ilk aşamada Premium kullanıcıları tarafından kullanıma açıldı.

Türkiye'deki kullanıcıların da erişimine açılmaya başlayan özellik, artık tıpkı telefonlardaki gibi müzik çalarken masaüstü ekranında bir widget halinde görünmesini sağlayacak. Bu sayede müzik değiştirmek, ses ayarını ayarlamak veya listeler arası geçiş oldukça pratik bir hale gelecek.

Test aşamasında olan mini oynatıcı özelliği kullanıcılarına pek çok farklı avantaj da sunacak. Uygulamalar arasında geçiş yapmayı tarihe karıştıran Miniplayer, Premium masaüstü kullanıcılarından birçoğu tarafından kullanılabilir halde. Uygulamayı güncelleyip özelliğin size gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.