Spotify, Podcast Sektörünün Lideriyle Anlaşmasını Yeniledi!

Podcast sektörünün büyük yıldızı Joe Rogan, Spotify ile olan anlaşmasını yeniledi. Çok yıllı yeni anlaşma, şu anda yayıncıya özel olan programının YouTube, Apple ve diğer podcast platformlarına dağıtılmasına da olanak tanıyacak.

Anlaşmanın mali koşulları Spotify tarafından açıklanmadı ancak The Wall Street Journal anlaşmanın gelir payı da dâhil olmak üzere 250 milyon dolar değerinde olduğunun tahmin edildiğini bildirdi. Sona eren bir önceki anlaşmasının değerinin 100 milyon ila 200 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu.

Yeni Anlaşma Joe Rogan'ı Spotify'a Bağlı Tutmayacak

Esasında bu anlaşma çok daha öncesinde sızdırılmıştı. Kimliği belirsiz fakat çalışanlardan biri olduğu düşünülen bir kaynak, Rogan'ın Spotify ile çalışmaktan mutlu olduğunu ve anlaşmasını yineleyeceğini belirtmişti.

Joe Rogan, içeriklerini yalnızca Spotify'da yayınlayabiliyor olsa da dünyanın 1 numaralı podcastine sahip olmayı başardı. Yeni anlaşmayla içeriklerinin kitlesi baz alındığında özellikle de ABD'de seçim yılı olduğu göz önünde bulundurulduğunda dinleyici kitlesinin artması muhtemel görünüyor. Rogan'ın yeni anlaşması doğrultusunda içeriklerinin tüm platformlarda yer alacak olmasıyla Spotify'ın artık platforma özel podcasti kalmayacak.

Bu, Spotify için büyük bir strateji değişikliğinin sonuna işaret ediyor. Şirket birkaç yıl önce kullanıcıları kendi platformuna kilitlemenin bir yolu olarak özel podcast anlaşmalarına büyük önem vermişti. Belli ki bu strateji yeterince başarılı olamadı ve şirket şimdi bu anlaşmaları reklam satış düzenlemelerine dönüştürüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Podcastleri en çok hangi platformda dinlemeyi seviyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.