Spotify Podcast Kategorisinde Temizlik Yapacak!

Spotify'ın bazı podcastlerin yapımcılarıyla arası uzun süredir gergin. Şirket yapımcılara karşı daha fazla önlem almaya hazırlanıyor çünkü bunların yıllık brüt kârında 38 milyon dolarlık bir düşüşe neden olduğunu söylüyor. Spotify'ın aldığı karar şirket gelirlerini yüksek oranda etkileyecek.

Hangi Podcast Türü Kaldırılacak?

Spotify'ın Beyaz gürültü podcastlerinin yapımcılarıyla arası gergin. Spotify, podcast yayıncılarına şirketin kendi ürünlerinin reklamlarını okumaları için ödeme yapıyor. Rapora göre, arka plan gürültüsü için bu programları oynatanların daha pasif dinleyiciler olduğu söyleniyor, dolayısıyla Spotify bu reklamlardan pek bir fayda görmüyor.

Şirket yeni şartında daha fazla podcast yayıncısının otomatik reklam programına katılmasını istemeyi planlıyor. Spotify, bu reklamlardan elde edilen geliri podcast operatörleriyle yarıya böleceğini ve önceki gösterimlere dayalı sabit ücret ödeme yaklaşımından uzaklaşacağını söyledi.

Ayrıca Spotify, Elçi Reklamlarına uygunluk eşiğini de yükseltti. Podcast'lerin programa katılabilmeleri için artık 60 gün boyunca 1.000 farklı dinleyiciye sahip olmaları gerekiyor. Bloomberg'e göre beyaz gürültü podcastleri 1 Ekim'den itibaren Spotify'ın Elçi Reklamları programına artık katılamayacak.

Siz beyaz gürültü podcastlerini dinliyor musunuz, bu karar sizi etkileyecek mi? Bizimle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.