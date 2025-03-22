Spotify'da Bu İçerikleri Görüyorsanız Uzak Durun

Bazı kullanıcılar, Spotify'da masum konularla ilgili podcast ararken beklenmedik şekilde pornografik içeriklerle karşılaştı. İş dünyası ve yöneticilik üzerine bir podcast arayanlar, karşılarında Ghostface karakterinin olduğu bir uygunsuz podcast buldu. Üstelik bazı bu tür içerikler, TV ve film gibi kategorilerde ilk 15'e girmeyi başarmışlar.

Şirket bu tür hesapların yeni içerik üreticileri için başlattığı para kazanma programından herhangi bir gelir elde etmediğini belirtti.

"Platform Sürekli Denetim Altında"

Spotify, içerik üreticileri için bir partner programı başlattı. Bu program sayesinde, uygun görülen içerik üreticileri reklamlardan, aboneliklerden ve izlenme oranlarına bağlı ödemelerden para kazanabiliyor. Ancak bu tarz uygunsuz içeriklerle algoritmayı aşıp para kazanmaya çalışanların hiçbir şekilde gelir elde edemediği belirtildi. Spotify Partner Programı'na katılmak isteyen bir içerik üreticisinin, 30 gün içinde en az 10.000 saatlik dinlenmeye ve 2.000 farklı kullanıcıya ulaşması gerekiyor. Söz konusu hesaplardan hiçbiri bu eşiği aşamamıştı.

Andrew Tate Başlı Başına Bir Dert

Tabii ki platformun tek derdi bu değil. Spotify, geçtiğimiz günlerde Andrew Tate'in tartışmalı podcast'ini kaldırmasıyla gündeme geldi. Kadın istismarı ve insan kaçakçılığıyla gündeme gelen Tate, Rumen yetkililer tarafından ABD'ye iade edilmişti. Spotify, gelen tepkileri baz olarak Tate'in podcastini platformdan kaldırdığını açıkladı.

Spotify'dan bir sözcü durumu şöyle anlattı: