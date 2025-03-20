Spotify Yeni Özelliğiyle Canlı Konserleri Sizlerle Buluşturacak!

Uzun yıllardır çevrimiçi müzik dünyasının zirvesinde bulunan Spotify, uzun bir süredir koruduğu sessizliğini yeni özelliğiyle bozdu. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde yakınında olsa da gidemediği konserleri dinleme şansı yakalayacak.

Aktarılanlara göre platform, kullanıcıların bulunduğu konuma yakın yerlerde düzenlenecek konserlerde çalınan parçaları içeren "yakınınızdaki konserler" adını verdiği yeni çalma listeleri oluşturacak.

Çevrenizdeki Konserler Artık Spotify Çalma Listesinde

Spotify, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, kullanıcıların bulundukları bölgede turneye çıkan sanatçılarla buluşturan "Yakınındaki Konserler" adlı yeni çalma listesilerini duyurdu. Yeni çalma listeleri, her çarşamba güncellenecek ve 30 şarkıdan oluşacak. Listelerde, konser detayları ve doğrudan bağlantı linkleriyle birlikte, kullanıcıların bulundukları bölgeye yakın bir yerde sahne alan sanatçılarının şarkıları yer alacak.

Yeni özelliğiyle müzikseverlere canlı müzik keşfini daha kişiselleştirilmiş hale getirmeyi amaçlayan Spotify,. özelliğin sanatçılar için de en sadık hayranlarıyla buluşmanın etkili bir yolu olarak öne çıkmasını hedefliyor. Platform, "Yakınızdaki Konserler" isimli yeni çalma listelerini global olarak tüm kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni listelere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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