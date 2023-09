2023 Yazında Spotify'ın En Çok Dinlenen Şarkıları Belli Oldu!

Eylül ayına girmemizle birlikte yaz mevsimini geride bıraktık ve Spotify bu doğrultuda geride bıraktığımız yaz aylarında Dünya genelinde ve Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları paylaştı.

2023 yılının yaz aylarında Türkiye'de en çok dinlenenler listesinin zirvesinde Semicenk ve Doğu Swag'ın yazın başında çıkardığı Pişman Değilim yer aldı. Pişman Değilim'i Caney ile UZI takip ederken, Halodayı ve Azer Bülbül'ün Aman Güzel Yavaş Yürü parçası da üçüncü sırayı aldı.

ALIZADE ve BEGE'nin 24/7 parçası dördüncü sırayı alırken, beşinci sırayı ise yine Semicenk, Rast ile seslendirdiği Canın Sağ Olsun parçasıyla almayı başardı.

Dünya genelinde ise yaz aylarının en çok dinlenenler listesinin zirvesinde Eslabon Armado ve Peso Pluma'nın Ella Baila Sola parçası yer aldı. İkinci sıra Bad Bunny'nin WHERE SHE GOES parçasına giderken, üçüncü sırayı ise Jung Kook ve Latto, Seven ile aldı.

2023 Yazında Türkiye'de En Çok Dinlenen Şarkılar

Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag Caney - UZI Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül 24/7 - ALIZADE, BEGE Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast Geri Dönemedim - Semicenk Ali Cabbar - Emir Can İğrek Yana Yana - Semicenk, Reynmen Aşkın Olayım - Simge Aşk Olsun - cakal ARABA - Sefo BAYBAY - BLOK3 Sevecek Sandım - Semicenk N’aptığını bilmesem de - BLOK3 AFFETMEM - BLOK3 Celladına Aşık - Kubilay Karça Aynen - Heijan, Muti DEFOL - Lil Zey NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş Yaz Gülü - İrem Derici

2023 Yazında Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar

Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma WHERE SHE GOES - Bad Bunny Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto Cruel Summer - Taylor Swift La Bebe - Remix - Yng Lvcas, Peso Pluma un x100to - Grupo Frontera, Bad Bunny Flowers - Miley Cyrus Daylight - David Kushner Sprinter - Dave, Central Cee As It Was - Harry Styles Cupid - Twin Ver. - FIFTY FIFTY LALA - Myke Towers Kill Bill - SZA Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 - Bizarrap, Peso Pluma vampire - Olivia Rodrigo Dance The Night (From Barbie The Album) - Dua Lipa Classy 101 - Feid, Young Miko TQM - Fuerza Regida I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez

Peki siz geride bıraktığımız yaz aylarında en çok hangi parçaları dinlediniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.