2023 Yazında Spotify'ın En Çok Dinlenen Şarkıları Belli Oldu!
Spotify, geride bıraktığımız yaz aylarında en çok dinlenen şarkıları paylaştı. İşte Dünya genelinde ve Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar!
Eylül ayına girmemizle birlikte yaz mevsimini geride bıraktık ve Spotify bu doğrultuda geride bıraktığımız yaz aylarında Dünya genelinde ve Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları paylaştı.
2023 yılının yaz aylarında Türkiye'de en çok dinlenenler listesinin zirvesinde Semicenk ve Doğu Swag'ın yazın başında çıkardığı Pişman Değilim yer aldı. Pişman Değilim'i Caney ile UZI takip ederken, Halodayı ve Azer Bülbül'ün Aman Güzel Yavaş Yürü parçası da üçüncü sırayı aldı.
ALIZADE ve BEGE'nin 24/7 parçası dördüncü sırayı alırken, beşinci sırayı ise yine Semicenk, Rast ile seslendirdiği Canın Sağ Olsun parçasıyla almayı başardı.
Dünya genelinde ise yaz aylarının en çok dinlenenler listesinin zirvesinde Eslabon Armado ve Peso Pluma'nın Ella Baila Sola parçası yer aldı. İkinci sıra Bad Bunny'nin WHERE SHE GOES parçasına giderken, üçüncü sırayı ise Jung Kook ve Latto, Seven ile aldı.
2023 Yazında Türkiye'de En Çok Dinlenen Şarkılar
- Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag
- Caney - UZI
- Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül
- 24/7 - ALIZADE, BEGE
- Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast
- Geri Dönemedim - Semicenk
- Ali Cabbar - Emir Can İğrek
- Yana Yana - Semicenk, Reynmen
- Aşkın Olayım - Simge
- Aşk Olsun - cakal
- ARABA - Sefo
- BAYBAY - BLOK3
- Sevecek Sandım - Semicenk
- N’aptığını bilmesem de - BLOK3
- AFFETMEM - BLOK3
- Celladına Aşık - Kubilay Karça
- Aynen - Heijan, Muti
- DEFOL - Lil Zey
- NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş
- Yaz Gülü - İrem Derici
2023 Yazında Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar
- Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma
- WHERE SHE GOES - Bad Bunny
- Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto
- Cruel Summer - Taylor Swift
- La Bebe - Remix - Yng Lvcas, Peso Pluma
- un x100to - Grupo Frontera, Bad Bunny
- Flowers - Miley Cyrus
- Daylight - David Kushner
- Sprinter - Dave, Central Cee
- As It Was - Harry Styles
- Cupid - Twin Ver. - FIFTY FIFTY
- LALA - Myke Towers
- Kill Bill - SZA
- Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 - Bizarrap, Peso Pluma
- vampire - Olivia Rodrigo
- Dance The Night (From Barbie The Album) - Dua Lipa
- Classy 101 - Feid, Young Miko
- TQM - Fuerza Regida
- I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys
- Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez
Spotify'ın Podcast Yaratıcılarına Özel Bir Dizi Analiz Aracı Geliyor!
Spotify, podcast yaratıcıları için Apple tarafından bu hafta başında tanıtılanlarla aynı işlevselliğe sahip bir dizi yeni yararlı araç duyurdu.
Peki siz geride bıraktığımız yaz aylarında en çok hangi parçaları dinlediniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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