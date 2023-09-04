2023 Yazında Spotify'ın En Çok Dinlenen Şarkıları Belli Oldu!

Spotify, geride bıraktığımız yaz aylarında en çok dinlenen şarkıları paylaştı. İşte Dünya genelinde ve Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar!

2023 Yazında Spotify'ın En Çok Dinlenen Şarkıları Belli Oldu!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Eylül ayına girmemizle birlikte yaz mevsimini geride bıraktık ve Spotify bu doğrultuda geride bıraktığımız yaz aylarında Dünya genelinde ve Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları paylaştı.

2023 yılının yaz aylarında Türkiye'de en çok dinlenenler listesinin zirvesinde Semicenk ve Doğu Swag'ın yazın başında çıkardığı Pişman Değilim yer aldı. Pişman Değilim'i Caney ile UZI takip ederken, Halodayı ve Azer Bülbül'ün Aman Güzel Yavaş Yürü parçası da üçüncü sırayı aldı.

ALIZADE ve BEGE'nin 24/7 parçası dördüncü sırayı alırken, beşinci sırayı ise yine Semicenk, Rast ile seslendirdiği Canın Sağ Olsun parçasıyla almayı başardı.

Dünya genelinde ise yaz aylarının en çok dinlenenler listesinin zirvesinde Eslabon Armado ve Peso Pluma'nın Ella Baila Sola parçası yer aldı. İkinci sıra Bad Bunny'nin WHERE SHE GOES parçasına giderken, üçüncü sırayı ise Jung Kook ve Latto, Seven ile aldı.

2023 Yazında Spotify'ın En Çok Dinlenen Şarkıları Belli Oldu!

2023 Yazında Türkiye'de En Çok Dinlenen Şarkılar

  1. Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag
  2. Caney - UZI
  3. Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül
  4. 24/7 - ALIZADE, BEGE
  5. Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast
  6. Geri Dönemedim - Semicenk
  7. Ali Cabbar - Emir Can İğrek
  8. Yana Yana - Semicenk, Reynmen
  9. Aşkın Olayım - Simge
  10. Aşk Olsun - cakal
  11. ARABA - Sefo 
  12. BAYBAY - BLOK3
  13. Sevecek Sandım - Semicenk
  14. N’aptığını bilmesem de - BLOK3 
  15. AFFETMEM - BLOK3
  16. Celladına Aşık - Kubilay Karça
  17. Aynen - Heijan, Muti 
  18. DEFOL - Lil Zey
  19. NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş
  20. Yaz Gülü - İrem Derici 

2023 Yazında Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar

  1. Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma
  2. WHERE SHE GOES - Bad Bunny
  3. Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto
  4. Cruel Summer - Taylor Swift
  5. La Bebe - Remix - Yng Lvcas, Peso Pluma
  6. un x100to - Grupo Frontera, Bad Bunny
  7. Flowers - Miley Cyrus
  8. Daylight - David Kushner
  9. Sprinter - Dave, Central Cee
  10. As It Was - Harry Styles
  11. Cupid - Twin Ver. - FIFTY FIFTY
  12. LALA - Myke Towers
  13. Kill Bill - SZA
  14. Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 - Bizarrap, Peso Pluma
  15. vampire - Olivia Rodrigo
  16. Dance The Night (From Barbie The Album) - Dua Lipa
  17. Classy 101 - Feid, Young Miko
  18. TQM - Fuerza Regida
  19. I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys
  20. Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez

Spotify'ın Podcast Yaratıcılarına Özel Bir Dizi Analiz Aracı Geliyor!
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Spotify'ın Podcast Yaratıcılarına Özel Bir Dizi Analiz Aracı Geliyor!

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Peki siz geride bıraktığımız yaz aylarında en çok hangi parçaları dinlediniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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