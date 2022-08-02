Spotify Premium Kullanıcılarına Yeni Özellik Geliyor

Spotify Premium kullanıcılarına özel yeni özellik yolda. Artık çalma listeleri ve albümlerin karıştır/oynat seçenekleri Premium'a özel olacak. İşte detaylar!

Spotify Premium Kullanıcılarına Yeni Özellik Geliyor
Barış Bulut
Barış Bulut -

Spotify, oynatma ve karıştırma düğmelerini yalnızca Premium aboneler için tamamen ayırıyor. Bugün şirket, şu anda çalma listelerinin ve sanatçı sayfalarının en üstünde bulunan oynat/karıştır düğmesinin yerini alacak olan iki işlev için ayrı düğmeler sunmaya başladığını duyurdu. Değişikliğin "önümüzdeki haftalarda" Android ve iOS cihazlara ulaşması bekleniyor.

Spotify, bir blog yazısında yeni özellikleri şöyle özetledi:

“Bu yeni değişiklik, çalma listelerinin ve albümlerin en üstünde tercih ettiğiniz modu seçmenize ve istediğiniz şekilde dinlemenize olanak sağlayacak. İster Karıştırma moduyla beklenmedik olanın gelmesini seviyor olun, ister sadece Oynat'a basarak sırayla dinlemeyi tercih edin. Spotify her şeyi kapsıyor."

Spotify Premium Kullanıcılarına Yeni Özellik Geliyor

Spotify'ın Albümleri Karışık Dinlettirmesi Şarkıcıları Üzmüştü

Spotify'ın parçaları karıştırma konusundaki tutkusu, zaman zaman albümlerinin orijinal düzeninde duyulmasını isteyen sanatçıları bile üzmüştü. Adele, geçen yıl bir tweet'inde bu konuyla ilgili şikayetini dile getirmişti. Bu, Spotify'ın albüm sayfalarında oynat/karıştır kombinasyonu yerine standart oynat düğmesini varsayılan olarak görüntülemesine neden olmuştu.

Artık Spotify Premium müşterileri, uygulamada bulunan liste ve albümlerde bu iki seçeneği ayrı ayrı görebilecek. Şirket, "Spotify'da oynat düğmesine bastığınız andan itibaren, favori çalma listelerinizi veya takıntılı olduğunuz yeni albümü nasıl duymak istediğinize karar vereceksiniz." diyor.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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