Spotify Türkiye Abonelik Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar

Gerek dünyada gerek ülkemizde en çok kullanılan müzik uygulamalarından biri olan Spotify'ın Türkiye abonelik fiyatlarına yeni bir zam geldi. Gelen zamla birlikte abonelik fiyatları ufak da olsa artmış oldu.

Daha önce pek çok abonelik servisinin ülkemizdeki kur nedeniyle yapmış olduğu artışlara Spotify da katıldı. Uzunca bir süredir aylık 17,99 TL'den hizmet veren Bireysel abonelik yeni zamla birlikte 20,99 TL olurken, Duo paketi ise 23,99 TL'den 27,99 TL'ye çıkarıldı. Aile paketi ise artık 29,99 TL yerine 34,99 TL'den kullanıcılara sunuluyor.

Spotify yeni zammı mevcut abonelerine göndermiş olduğu mail aracılığıyla iletirken, yeni fiyatların mevcut aboneler için Ekim ayından itibaren geçerli olacağını belirtiyor.

Tadını çıkaracağın yeni içerikler ve özelliklerle en iyi deneyimi sana sunmak amacıyla yenilik ve yatırım yapmaya devam edebilmemiz için 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Premium Bireysel planının fiyatını artırıyoruz. Daha önce ayda 17,99 TL olan Premium Bireysel planının yeni fiyatı ayda 20,99 TL olacak. Premium Bireysel üyesi olduğundan mevcut fiyattan 60 gün boyunca yararlanabileceksin. Yani, yeni fiyat senin için Ekim ayındaki fatura tarihinden itibaren geçerli olacak.

Geçtiğimiz aylardaki Apple Music zammının ardından Spotify cephesinden de zam söylentileri dolaşıyordu ve böylelikle konu nihayete ermiş oldu. Peki siz yeni zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Spotify Türkiye Zamlı Abonelik Fiyatları