Spotify Kapatılacak mı? Rekabet Kurulu İnceleme Başlattı

Spotify, Türkiye'de büyük bir soruşturmayla karşı karşıya. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaların ardından şimdi de Rekabet Kurulu, popüler müzik dinleme platformunu mercek altına aldı. İşte detaylar!

Spotify'a Rekabet Kurulu'ndan Kapsamlı İnceleme

Rekabet Kurulu, Spotify'ın Türkiye'deki strateji ve politikalarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğini araştırmaya başladı. İncelemenin odağında üç kritik nokta bulunuyor. Spotify'ın rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı, müzik içeriği hak sahiplerinin platformdaki erişimlerinin kısıtlanıp kısıtlanmadığı ve sanatçılar arasında görünürlük konusunda ayrımcılık yapılıp yapılmadığı.

Soruşturmanın başlamasından önce Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından oldukça sert bir açıklama yapmıştı. Mumcu, Spotify'ın daha önce yapılan uyarılara kulak asmadığını ve platformda dini, milli değerleri hedef alan içeriklerin düzeltilmediğini belirtti.

Bakan Yardımcısı, "çalma listesi" adı altında toplumun inançlarına ve kültürel değerlerine aykırı içerikler tespit edildiğini vurgulayarak adli sürecin başlatılması gerektiğini düşündüğünü açıkladı. Mumcu'nun burada bahsettiği "Tamindir Editörlerinin Haber Yazarken Dinlediği Şarkılar" gibi ilginç çalma listesi isimlendirmeleri.

Spotify ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, incelemeden haberdar olduklarını ve Rekabet Kurulu ile işbirliği içinde olduklarını bildirdi. Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Spotify'a açılan soruşturma haklı gerekçelere dayanıyor mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.