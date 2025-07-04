Türkiye'deki Fiber İnternet Abone Sayısı Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dijitalleşme süreci kapsamında yaşadığı değişikliklere dair açıklamada bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından paylaşılan verilere ve Bakan Uraloğlu'nun söylediklerine göre; teknlojik altyapıdaki yatırımların 2023'ten bu yana güçlendirilmiş olması, Türkiye'nin internet karnesine yansıdı.

Türkiye'de Fiber İnternet Kullanımı 8,1 Milyon

Fiber internet altyapısından yararlanan kişi sayısı, Türkiye'nin yüzölçümüne kıyasla oldukça düşük seyirli bir tablo çiziyor. Geçen yılın sonunda fiber internet kullanıcı sayısı 8,1 milyon kişiye yükseldi.

Bu sayı, 2020'de 4 milyondu. 4 senedeki yükseliş; tüm dünya çoktan 5G'ye geçiş yapıp 6G hazırlıklarını ciddi anlamda ilerletmişken oldukça düşük görünüyor. Üstelik yüzölçümü bakımından Türkiye'den çok daha küçük ülkelerde bile en az 2 kat daha fazla fiber kullanıcısı bulunuyor.

Örnek vermek gerekirse; yüzölçümü sadece 100 bin kilometre civarı olan Güney Kore'de yaklaşık 23 milyon kişinin fiber internet servislerine erişimi mevcut. 26 milyon civarı fiber abonesiyle Türkiye'ye üç kat fark atan Birleşik Krallık ise ülkemizin neredeyse bir çeyreği kadar.

İnternet Kullanım Oranı Çok Yüksek

Günümüzde yatırım, iş toplantıları, görüşmeler ve günlük her türlü iş cep telefonlarından veya bilgisayarlardan görülüyor. İnternetin insan hayatındaki yeri oldukça kritik. İnterneti olmayan bir nevi hayattan geri kalmış oluyor.

Bu da verilere yansımış: Yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde elektronik haberleşme hizmetlerini kullanan kişi sayısı, 2024 sonundan itibaren 131,9 milyona yükseldi. Ayrıca dünya ortalamasının üzerinde seyrederek yüzde 88,8'lik bir dilim de internet kullanım oranına tekabül ediyor.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun söylediğine göre 5G için yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor. Ancak ne yazık ki ülkemizin pek çok mahallesinde halen fiber hizmeti desteklenmiyor. 5G hizmet için ise tarih 2026 olarak belirlendi.