Spotify'a Yeni Bir Reklam Aracı Geliyor: Showcase!

Spotify son zamanlarda ana sayfasında birtakım değişiklikler yaptı ve kullanıcıları yeni özelliklerle buluşturdu. Şirketin bu sefer dinleyici kitlesini hedef alan bir özelliği değil de sanatçılar için oluşturduğu yeni bir reklam aracını geliştirdiği öğrenildi.

Yeni gelecek reklam aracı sayesinde az dinleyici sayısına ulaşmış sanatçılar Spotify'da kendilerini daha fazla gösterme şansı bulacak. Peki nasıl?

Ana Sayfada Görünecek!

Showcase reklam aracı, adından da anlaşılacağı üzere santçılar için "vitrin" görevi görecek. Son 28 gün içinde en az bin dinlenmeye ulaşabilmiş sanatçıların faydalanabileceği bu özellik, sanaçtıların şarkılarını ve albümlerini ana sayfada sergilemelerini sağlayacak.

Showcase, şimdilik yalnızca ABD'deki bazı sanatçılara açıldı. Bu özelliği kullanmak isteyen sanatçılar Spotify'ın belirlediği 30 pazar içinden bir pazarı seçerek şarkılarının ve albümlerinin reklamını oluşturdu.

Ana sayfadaki akışta listelenen reklam içerikleri, sponsor etiketiyle göründü. Spotify, sanatçıların reklamlarını kullanıcılara "yeni çıkan, yıl dönümü olan, ilgi gören" başlıklarında gösterdi. Böylece dinleyiciler neden bu reklamlarla karşılaştıklarını anladı.

Yeteri kadar kendini tanıtamayan sanatçılar için bir avantaj olabilecek bu özellik, sanatçıların hayran kitlelerini daha etkili bir şekilde büyütmelerine yardımcı olacak.

Spotify Ürün Pazarlama Müdürü Phoebe Deards, konu hakkında şunları söyledi:

"Sanatçılar, dinleyicilerin ilgisini çekmek ve müzikleriyle etkileşimi artırmak için daha fazla yol istiyor. Showcase onlara tam da bunu yapma olanağı veriyor. Artık sanatçılar yeni bir eserin kapsamını genişletebilir, kataloglarına bir tekrar verebilir, viral heyecanı uzun vadeli bir hayran kitlesine dönüştürebilir ve daha fazlasını, hem de en önemli anlarda ve en çok ziyaret edilen yerde yapabilir. Spotify: Ana Sayfa.”

Peki sizce Spotify'ın yeni reklam aracı kullanıcılar tarafından hoş karşılanacak mı? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.