Spotify’ın Yeni Özelliği Yolda: Şarkı Remiksleme Nedir?

Son bir yıl içinde Spotify, sesli kitaplar, ders videoları ve daha fazlası da dahil olmak üzere birçok yeni özellik başlattı.

The Wall Street Journal'a yakın kaynaklara göre, popüler müzik uygulaması Spotify, kullanıcıların dinledikleri müziği "remiksleme" imkanı sunan başka bir özellik daha başlatmaya hazırlanıyor.

Remiksleme Özelliği Ne Zaman Çıkacak?

Şirket, kullanıcıların hızlandırma, yavaşlatma ve hatta favori parçalarını bir araya getirme yeteneğine sahip olmalarını sağlayacak araçlar geliştiriyor.

The Wall Street Journal, Spotify'ın yeni özelliği ile ilgili şunları söyledi:

"Bu, Spotify'ın müzik tüketiminin geleceğine dair yaptığı bir bilinmezlik. Bu özelliğin genç kullanıcılara hitap ederken kullanıcı katılımını derinleştirmesi ve sanatçılar için yeni gelirler yaratması umuluyor."

Aynı zamanda Spotify, sesli kitap erişimi olmayan daha düşük maliyetli bir sürümü de düşünüyor. Bu özelliklerin ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor. Eğer yayımlanırlsa da özelliğin yalnızca Spotify Premium kullanıcılarına açılması bekleniyor.