Spotify'ın Yeni Özelliği 'Şarkı Falı' Kullanıma Sunuldu: Nasıl Kullanılır?

Spotify, kullanıcıların Spotify'a sorular sormasına ve yanıtları müzik şeklinde almasına olanak tanıyan Şarkı Falı adlı yeni bir özelliği kullanıma sunuyor.

Bu yeni özellik, Spotify'ın müzik verilerini kullanarak sizlere yeni müzikler öneren ve müzik geçmişini özetleyen Wrapped'ın temeli üzerine inşa edildi ancak Şarkı Falı'nın amacı dinleme geçmişinize bakmak değil, Spotify'ın müzik ve şarkı adlarına ilişkin anlayışından yararlanarak bir 'medyuma' sorular sorarak yeni şarkılar keşfetmek üzerine kurulu.

Bu özelliği kullanmak için mobil cihazınızdan spotify.com/songpsychic adresini ziyaret edebilir ve web sitesindeki QR kodunu tarayabilirsiniz.

Şarkı Falı Özelliği Nasıl Kullanılır?

Yeni özelliği açtıktan sonra Okul, Arkadaşlar ve Aile, Aşk, Kariyer, Hayatın En Büyük Gizemleri, Geleceğim, Kendim ve Öğle Yemeği gibi çeşitli kategoriler arasından seçim yapabilirsiniz. Ve evet yanlış duymadınız, öğle yemeğinizde ne yiyeceğinizi merak ediyorsanız Şarkı Falı özelliği ihtiyacınızı giderebilir.

Şarkı Falı özelliği her bölümde cevap almak için dokunabileceğiniz önceden doldurulmuş bir dizi soru ile karşınıza çıkıyor. Bunlar arasında "Aşkım benden hoşlanıyor mu?", "Zam alacak mıyım?", "Baloya gitmeli miyim?" ve birçok soru yer alıyor. Dilerseniz size sunulan kutucuğa kendi sorunuzu yazmaya başlayabilirsiniz ve böylelikle uygulama sorabileceğiniz başka öneriler sunmaya başlayacak.

Sorunuzu girdiğinizde "Şarkı Falı" parmağınızı ekrana bastırmanızı istiyor, ardından cevabınız bir şarkı şeklinde ortaya çıkmadan önce arka planda mistik bir müzik sizleri karşılıyor.

Spotify bu deneyimi yapay zekâ destekli olarak tanıtmasa da en nihayetinde özellik her şeyi bilen bir yapay zekâ sohbet botuna soru soruyormuşsunuz hissi veriyor. Ancak şirket SSS bölümünde cevapların "tamamen rastgele oluşturulduğunu", yani sonuçlara varmak için kişisel verilerinizden yararlanmadığını belirtiyor.

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