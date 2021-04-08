Spotify Sesli Komut Özelliği ile Güncellendi

Spotif sesli komut özelliği ile güncellendi. Dünyanın en büyük dijital müzik servisi uygulamalarından bir tanesi olan Spotify, "Hey Spotify" sesli komutu ile kullanılabiliyor.

Spotify Sesli Komut Özelliği Çıktı: Hey Spotify Demeniz Yeterli

Spotify'da bir sanatçıyı, çalma listesini, podcast'i veya albümü dinlemek için "Hey Spotify" komutunu söylemeniz yeterli. Elleriniz serbest bir şekilde telefonunuza dokunmadan "Hey Siri" veya "Hey Google" der gibi artık Spotify'a seslenebilirsiniz.

Özelliğin hem iOS tarafında hem de Android tarafında kullanıma sunulduğu bilgisi geldi. Kullanıcılar Spotify uygulamasını açtığında yeni özelliği açmaları yönünde bir bilgi mesajı ile karşılaşmaya başladı. Böylelikle Spotify, sesli bir şekilde kontrol edilebilir hale gelmiş oldu.

Spotify, Masaüstü ve Web Sürümü de Yenilenmişti

Spotify her geçen gün güncelleniyor ve platformuna yeni özellikler getiriyor. Geçtiğimiz günlerde masaüstü ve web sürümleri güncellenmişti. Yeni güncelleme ile şu özellikler kullanıcılar ile buluşmuştu:

Sevdiğiniz içeriklere kolayca erişebileceğiniz iyileştirilmiş yeni görünüm : “Ara” bölümü artık gezinme sayfasının sol tarafında yer alıyor. İkincisi, dinleyicilerin profil sayfalarına getirdiğimiz yenilikle artık kullanıcının en çok dinlenen sanatçı ve şarkılar da burada yer alıyor. Ve son olarak, dinleyiciler bundan böyle menüde yer alan “...”ikonuna tıklayarak herhangi bir şarkı ya da sanatçı için radyo oturumu başlatabiliyor.

: “Ara” bölümü artık gezinme sayfasının sol tarafında yer alıyor. İkincisi, dinleyicilerin profil sayfalarına getirdiğimiz yenilikle artık kullanıcının en çok dinlenen sanatçı ve şarkılar da burada yer alıyor. Ve son olarak, dinleyiciler bundan böyle menüde yer alan “...”ikonuna tıklayarak herhangi bir şarkı ya da sanatçı için radyo oturumu başlatabiliyor. Daha kolay çalma listesi oluşturma ve daha fazla kontrol: Çalma listelerine açıklamalar yazma, görseller yükleme, var olan çalma listesine şarkılar sürükleyip-bırakma, hatta yeni ve mevcut çalma listelerine yeni şarkı ya da podcast’ler eklemek ya da bulmak için yeni bir yerleşik arama çubuğunun kullanılması gibi dinleyicilerin çalma listelerini kendilerine göre özelleştirmeleri için yepyeni yöntemler, artık kullanıcıların hizmetinde.

Çalma listelerine açıklamalar yazma, görseller yükleme, var olan çalma listesine şarkılar sürükleyip-bırakma, hatta yeni ve mevcut çalma listelerine yeni şarkı ya da podcast’ler eklemek ya da bulmak için yeni bir yerleşik arama çubuğunun kullanılması gibi dinleyicilerin çalma listelerini kendilerine göre özelleştirmeleri için yepyeni yöntemler, artık kullanıcıların hizmetinde. Çevrimdışı kullanım moduyla bant genişliğinde tasarruf: Premium kullanıcılar, masaüstü uygulamasında favori müzik ve podcast’lerini çevrimdışıyken dahi tekrar tekrar dinlemek için “indir” butonuna tıklayıp indirebiliyor.

Uzun zamandır en çok tercih edilen müzik dinleme uygulamalarından bir tanesi olan Spotify, barındırdığı geniş müzik arşivini ücretsiz olarak sunması nedeniyle her türlü müzik dinleyicisine hitap ediyor. Spotify indirme linkine burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.