Spotify Ciddi Suçlamalarla Karşı Karşıya: MLC'nin İddiasıyla Dava Açıldı!

Spotify son zamanlarda yeni özellikler getirmesi ile gündeme gelirken bu sefer farklı bir haberle adını duyurmuş oldu.

Bilindiği üzere ABD'de dijital müzik platformlarının telif ödemelerini şarkı sahiplerine dağıtan Mekanik Lisanslama Topluluğu (MLC), Spotify hakkında ciddi bir iddiada bulundu.

Şirketin milyonlarca şarkının telif ödemesini eksik yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre Spotify, gelirini düzgün bir şekilde raporlamadığı için davalık oldu.

Spotify'a Gelirini Düzgün Bir Şekilde Raporlamıyor

Spotify ABD başta olmak üzere Birleşik Krallık ülkeleri, Avustralya, Kanada, İrlanda ve Yeni Zelanda'da sesli kitapları farklı bir abonelik planına taşımıştı. Bu şekilde şirket daha az telif ücreti ödeyebiliyor.

MLC de geçtiğimiz Perşembe günü açtığı davada sesli kitap dinleme özelliğinin daha önce mevcut aboneliklerden erişilebildiğini ve Spotify'ın gelirinde bir azalma olduğunu savunuyor. Şirketin bu hamlesi sebebiyle sanatçı ve yayıncılara 150 milyon dolar az telif ödediği söyleniyor.

Dava dilekçesinde "Spotify'ın mekanik telif ücretlerini azaltma girişimi, yükümlülüklerinin açık bir şekilde ihlal edilmesine yol açıyor" ifadesi yer alırken Spotify'ın sözcüsü Cuma günü konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Spotify, 2023'te yayıncı ve topluluklara rekor miktarda ödeme yaptı ve 2024'te daha da büyük bir ödeme yapma yolunda ilerliyor. Bu konunun hızla çözüme kavuşturulmasını dört gözle bekliyoruz."

Spotify'a açılan davada MLC'nin söylediği gibi ödenmediği iddia edilen telif hakkı ve gecikme ücretleri için talep ettiği tazminat miktarı da henüz açıklanmadı.