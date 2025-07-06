Spotify Kapanacak Mı? Rekabet Kurulu İnceleme Başlattı

Dijital müzik platformu Spotify, yakın zamanda Rekabet Kurulu'nun merceği altına girdi. Kuruldan gelen açıklamada Spotify'ın müzik sektöründeki rekabete olumsuz etki ettiği ve bu sebeple platformun inceleme altına alındığı bildirildi. Spotify'ın "Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu" kapsamında hareket edip etmediği araştırılacak ve sanatçıların ayrımcılığa maruz kalıp kalmadıkları konusu aydınlatılacak.

Spotify platform yetkilileri, Rekabet Kurulu'nun bu taleplerine olumlu olarak yanıt verdi ve platformda her türlü işlemin rayına uygun olarak gerçekleştirildiğini bildirdi. Ayrıca Türk sanatçılara yapılan ödeme miktarı da bu vesileyle aktarıldı.

Türk Sanatçılara 2 Milyon TL'den Fazla Ödeme Yapıldı

Geçen ay Türkiye'ye özel Loud&Clear raporu yayımlanmıştı. Raporda, Türk sanatçıların Spotify üzerinden 2 milyon TL'den fazla gelir kazandığı belirtilmişti. Geçen yıl süresinde Spotify Türkiye'nin günlük "Top 50 Listesi" içinde yer alan şarkıların neredeyse tamamı Türk sanatçılar tarafından oluşturuldu.

İlaveten, Türk sanatçıların elde ettiği gelirin yarısından fazlası yurt dışındaki dinleyicilerden geldi. Yani Türk müziği sadece ülkemizde değil, dünya çapında da ilgi gören ve sanatçılara para kazandıran bir sektör haline geldi. 2021'de Spotify'da boy gösteren sanatçıların üstüne üç kat eklendi ve eklenmeye devam ediyor. Dolayısıyla Rekabet Kurulu, platformda adaletsizlik yapılmadığından emin olmak istiyor.

Spotify Rekabet Kurumu'na Yanıt Verdi

Türkiye Rekabet Kurumu; telif ücretlerinde adaletsizlik var mı, sanatçı ayrımı yapılıyor mu, bazı sanatçıların daha fazla öne çıkması için özel muamele uygulanıyor mu gibi sorulara yanıt aramak için inceleme başlattı. Spotify yetkilileri ise kurumun yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra cevap verdi: