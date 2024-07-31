Spotify'da Türkiye Dışında En Çok Dinlenen Türk Sanatçılar: Reynmen, Zeynep Bastık ve INJI Zirvede!

Spotify, 2024 yılında çıkan ve Türkiye dışında en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkılarının listesini açıkladı. İşte detaylar!

Spotify'da Türkiye Dışında En Çok Dinlenen Türk Sanatçılar: Reynmen, Zeynep Bastık ve INJI Zirvede!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Spotify, 2024’ün ilk yarısında Türkiye dışında en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkılarını duyurdu.

Listede, Lvbel C5 ve BLOK3’ün birden fazla şarkısıyla birlikte Reynmen, Zeynep Bastık, Ebru Yaşar, Sefo, Melis Kar, Mert Demir, Dedublüman ve INJI gibi isimler yer aldı. Bu şarkıların büyük bir kısmı Almanya, Fransa, Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerde dinlenirken, INJI'nin şarkıları ABD'de öne çıktı.

Açıklanan liste, modern pop sound’larıyla harmanlanan arabesk popun uluslararası arenada da büyük bir hayran kitlesi olduğunu gösterdi. 2024’ün ilk yarısında Reynmen’in "Renklensin" parçası en çok dinlenen şarkı olurken, Zeynep Bastık’ın "Lan" parçası ikinci sırada yer aldı.

Lvbel C5 ve BLOK3, hip hop alanında uluslararası başarı yakaladı. Lvbel C5'in "DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM" ve "nE !?" gibi şarkıları dikkat çekerken, BLOK3’ün "GÜZEL VE İDDİALI" ve Stefflon Don ile iş birliği yaptığı "Habibi" öne çıktı.

Spotify'da Türkiye Dışında En Çok Dinlenen Türk Sanatçılar: Reynmen, Zeynep Bastık ve INJI Zirvede!

2024'te Türkiye Dışında En Çok Dinlenen Şarkılar

  1. Reynmen - Renklensin
  2. Zeynep Bastık - Lan
  3. Lvbel C5 - DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm)
  4. Sefo - KAPALI KAPILAR
  5. Lvbel C5 - Sezen Aksu
  6. Reynmen - Cennet
  7. AKDO, Lvbel C5 - SUBMARINER
  8. Lvbel C5, Melis Kar - DACIA X YATIYA - Remix
  9. M Lisa - ARABA
  10. Semicenk - Tek Başıma
  11. Lvbel C5 - nE !?
  12. Bayhan - Tiryakinim
  13. BLOK3 - GÜZEL VE İDDİALI
  14. Mert Demir - Acı Veriyor
  15. Dedublüman - Sen Bilmezsin
  16. Motive - pVg
  17. Eypio, Zara - İmdadım
  18. Kurtuluş Kuş, Siyam - Kalbim Ağlama
  19. BLOK3, Stefflon Don - Habibi
  20. INJI - HATE YOUR GUTS
  21. Burak Bulut - Medcezir
  22. Ashafar, Lvbel C5 - Pistola
  23. Semicenk - Şalteri Kapattım
  24. BLOK3 - LAF
  25. Ebru Yaşar, Siyam, Zeyd - Kafamın İçi

Spotify Dinleme Geçmişi Nasıl Görüntülenir ve Silinir?
NASIL YAPILIR

Spotify Dinleme Geçmişi Nasıl Görüntülenir ve Silinir?

Dünyanın en popüler müzik ve podcast dinleme uygulaması Spotify, dinleme geçmişi nasıl bakılır ve silinir? Gelin birlikte bakalım.

Peki sizin bu yıl en çok dinlediğiniz şarkı hangisiydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER