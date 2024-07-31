Spotify'da Türkiye Dışında En Çok Dinlenen Türk Sanatçılar: Reynmen, Zeynep Bastık ve INJI Zirvede!

Spotify, 2024’ün ilk yarısında Türkiye dışında en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkılarını duyurdu.

Listede, Lvbel C5 ve BLOK3’ün birden fazla şarkısıyla birlikte Reynmen, Zeynep Bastık, Ebru Yaşar, Sefo, Melis Kar, Mert Demir, Dedublüman ve INJI gibi isimler yer aldı. Bu şarkıların büyük bir kısmı Almanya, Fransa, Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerde dinlenirken, INJI'nin şarkıları ABD'de öne çıktı.

Açıklanan liste, modern pop sound’larıyla harmanlanan arabesk popun uluslararası arenada da büyük bir hayran kitlesi olduğunu gösterdi. 2024’ün ilk yarısında Reynmen’in "Renklensin" parçası en çok dinlenen şarkı olurken, Zeynep Bastık’ın "Lan" parçası ikinci sırada yer aldı.

Lvbel C5 ve BLOK3, hip hop alanında uluslararası başarı yakaladı. Lvbel C5'in "DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM" ve "nE !?" gibi şarkıları dikkat çekerken, BLOK3’ün "GÜZEL VE İDDİALI" ve Stefflon Don ile iş birliği yaptığı "Habibi" öne çıktı.

2024'te Türkiye Dışında En Çok Dinlenen Şarkılar

Reynmen - Renklensin Zeynep Bastık - Lan Lvbel C5 - DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) Sefo - KAPALI KAPILAR Lvbel C5 - Sezen Aksu Reynmen - Cennet AKDO, Lvbel C5 - SUBMARINER Lvbel C5, Melis Kar - DACIA X YATIYA - Remix M Lisa - ARABA Semicenk - Tek Başıma Lvbel C5 - nE !? Bayhan - Tiryakinim BLOK3 - GÜZEL VE İDDİALI Mert Demir - Acı Veriyor Dedublüman - Sen Bilmezsin Motive - pVg Eypio, Zara - İmdadım Kurtuluş Kuş, Siyam - Kalbim Ağlama BLOK3, Stefflon Don - Habibi INJI - HATE YOUR GUTS Burak Bulut - Medcezir Ashafar, Lvbel C5 - Pistola Semicenk - Şalteri Kapattım BLOK3 - LAF Ebru Yaşar, Siyam, Zeyd - Kafamın İçi

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