Spotify, Türk Sanatçıların Ne Kadar Para Kazandığını Açıkladı

Spotify, Türkiye'deki müzik ekonomisine dair detaylar içeren ilk yerel Loud&Clear raporunu yayınladı. Şirketin açıkladığı veriler Türk müziğinin hem yerel hem de global arenadaki başarısını gözler önüne seriyor. 2024 yılında Türk sanatçıların sadece Spotify'dan elde ettiği gelir 2 milyar TL'yi aştı. Üstelik bu rakamlar her geçen yıl katlanarak artıyor.

Spotify'daki Türk Sanatçılar 2024’te 2 Milyar TL Telif Geliri Elde Etti

Spotify'ın paylaştığı verilere göre, 2024'te platformdan 1 milyon TL'nin üzerinde gelir elde eden Türk sanatçı sayısı 2021'e kıyasla tam 3 katına çıktı. Bu çarpıcı artış streaming ekonomisinin yerel müzik endüstrisi için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Türkiye'nin müzik dinleme alışkanlıkları da dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. 2024 boyunca Spotify Türkiye'nin günlük Top 50 listesindeki şarkıların yüzde 90'ından fazlası Türk sanatçılara aitti. Dahası Türk kullanıcılar geçtiğimiz yıl içinde Türk sanatçıların eserlerini içeren 100 milyon adet çalma listesi oluşturdu.

Ancak asıl sürpriz Türk müziğinin sınırları aşan başarısında saklı. 2024'te Türk sanatçıların elde ettiği telif gelirlerinin yarısından fazlası yurt dışındaki dinleyicilerden geldi. ABD ve Almanya başta olmak üzere dünya genelinde 289 milyon çalma listesinde Türk sanatçıların eserleri yer aldı. Bu listelerin 191 milyonu ise Türkiye dışındaki kullanıcılar tarafından oluşturuldu.

Türkçe müzik 2024'te Spotify'da popülerliği en hızlı artan dillerden biri olarak öne çıktı. 2021'den bu yana global telif gelirleri neredeyse ikiye katlanırken yıllık bazda yüzde 37'lik büyüme oranıyla dikkat çekti. Bu veriler Türk müziğinin artık sadece yerel bir fenomen olmadığını küresel müzik sahnesinde güçlü bir oyuncu haline geldiğini gösteriyor.

Spotify'ın kişiselleştirilmiş çalma listeleri ve müzik keşif özellikleri bu başarıda önemli rol oynuyor. Platform 2024 yılında 3.300'e yakın Türk sanatçıyı editoryal çalma listelerine eklerken, Türk sanatçılar 2,8 milyar kez yeni dinleyiciler tarafından keşfedildi.