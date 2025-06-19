Temu'da Türkiye'ye Bir Günde Teslimat Dönemi Başladı

Hem kolay hem de ucuz alışveriş imkanıyla ülkemizde geniş bir kitleye hitap eden Çinli e-ticaret sitesi Temu, Türkiye'de bir operasyon ofisi açmaya karar verdi. Normal şartlarda Dublin'deki depolardan çıkış yapan ürünler, 10-15 gün içerisinde elimize ulaşıyordu. Hatta bazı durumlarda bu sürenin uzadığı da oluyordu. Örneğin özel günlerde, çok yoğun dönemlerde veya otobüsle aktarılan gönderilerde bu süre 45 güne kadar uzayabiliyordu.

Temu, ülkemizde açacağı depolarla ürünleri direkt olarak Türkiye içinden göndermeye başlayacak. Böylece, çok fazla vakit alan gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesine gerek kalmayacak.

Temu'da Yüksek Vergilerden Kaçınma Politikası Uygulanıyor

Platformdaki ürünlerin bazılarında "Yerel" ibaresi gösterilmeye başladı. Bu, ürünlerin yurtiçinden gönderileceği anlamına geliyor. Öte yandan ABD ve Avrupa pazarlarında çok fazla vergiye maruz kalan e-ticaret platformu, söz konusu adımları vergi yükünü hafifletmek için atıyor. Böylece hem Aliexpress ve Shein gibi rakip yerel firmaları geride bırakıyor, hem de Türk müşterilere daha uygun kampanyalar ve kısa teslimat süresi sunabiliyor.

Temu'nun Türkiye'deki operasyon temsilciliği bugün (19 Haziran 2025) açılacak. Ardından Temu'da yaptığınız alışveriş ödemeleri, Türkiye menşeili bir şirket yordamıyla aktarılmaya başlanacak. Teslimat süreleri de bariz bir şekilde kısalacak.

Aylık Paket Limiti ve Fiyat Sınırı Kalkacak Mı?

Şu an Temu uygulamasına girdiğinizde göze herhangi bir değişiklik çarpmıyor. Halen 1.300 TL'nin üstünde alışveriş yapamıyorsunuz. Temu uygulamasının politikaları, temsilcilik açıldıktan sonra değişiklik gösterebilir. Resmi açıklama yine bizzat Temu tarafından veya uygulamanın içinden yapılabilir. Örneğin gümrük fiyatlarında güncelleme yapıldığında Temu, direkt olarak uygulamasını güncelliyordu. Resmi açıklama yakın zamanda gelecektir.

Temu uzun zamandır Türkiye'ye açılacağı sinyallerini de vermekten geri durmamıştı. Sosyal medya platformu Instagram'da verdiği Türkçe reklamlar dikkat çekmişti. Reklamlar çoğunlukla Temu'nun herkese en yüksek indirimle veya tamamen ücretsiz olan kampanyalarıyla ilgiliydi.