Spotify'ın TV Uygulaması Yenilendi: İşte Yeni Özellikler!

Büyük ekranda Spotify deneyimi arayanlar için Spotify artık TV uygulamasını daha modern ve yeni özelliklerle kullanıma sunuyor.

Bugün kullanıma sunulan bu değişikliklerle ev kullanıcı hesapları arasında geçiş yaparken daha fazla kolaylık, bir sonraki çalınacak parçanın daha iyi görünümü, keşif için hazırlanmış bir ana sayfa ve dinleme deneyiminiz üzerinde daha fazla kontrol geliyor.

Spotify TV Uygulamasına Gelen Yenilikler

Yeni Ana Sayfa Tasarımı: Spotify'ın TV uygulamasında ana sayfa yeniden tasarlandı ve büyük ekran deneyimi mobil ve masaüstü uygulamalarıyla uyumlu hâle getirildi.

Spotify'ın TV uygulamasında ana sayfa yeniden tasarlandı ve büyük ekran deneyimi mobil ve masaüstü uygulamalarıyla uyumlu hâle getirildi. 'Sıradaki' Dinleme Kuyruğu: Önceden sadece TV dinleyicileri sıradaki şarkıyı görüntüleyebiliyordu. Şimdi ise yeni sunulan 'Şimdi Çalınıyor' görünümü ile kolayca erişilebilen kuyruk aracılığıyla sırada ne çalacağını görüntüleyerek ve kontrol ederek dinleme oturumu daha iyi yönetilebiliyor.

Önceden sadece TV dinleyicileri sıradaki şarkıyı görüntüleyebiliyordu. Şimdi ise yeni sunulan 'Şimdi Çalınıyor' görünümü ile kolayca erişilebilen kuyruk aracılığıyla sırada ne çalacağını görüntüleyerek ve kontrol ederek dinleme oturumu daha iyi yönetilebiliyor. Karanlık Mod: TV'nin ilgi odağı olmaması gereken durumlar için 'Şimdi Çalınıyor' görünümü üzerinden 'Karanlık Mod'u açmak mümkün.

TV'nin ilgi odağı olmaması gereken durumlar için 'Şimdi Çalınıyor' görünümü üzerinden 'Karanlık Mod'u açmak mümkün. Hesap Değiştirme: Evinizde muhtemelen birden fazla kişi TV kullandığından hesap değiştirme, TV uygulaması kullanıcıları için önemli bir özellik. Artık ekranın sağ üst köşesinde her zaman aktif profil gösterilecek ve hesap değiştirmek yalnızca bir tuş uzaklıkta olacak.

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