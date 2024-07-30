Spotify Ücretsiz Kullanıcılara Sınırlamayı Artırdı! Ayda Kaç Şarkı Sözü Görülebilecek?

Spotify, geçtiğimiz aylarda ücretsiz kullanıcılar için uyguladığı şarkı sözü sınırlamalarında önemli bir geri adım atıyor. Mayıs ayında, platformun ücretsiz katmanında aylık sadece üç şarkının sözlerine erişim sağlanabiliyordu. Bu durum, birçok kullanıcıdan yoğun tepki görmüştü.

Şirket, kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alarak yeni bir karar aldı. Bundan böyle Spotify Free kullanıcıları, aylık çok daha fazla şarkının sözünü görüntüleyebilecek.

Ücretsiz Kullanıcılar İçin Şarkı Sözü Kısıtlaması Kaç Olacak?

Spotify, yaptığı açıklamada bu değişikliğin dünya genelindeki tüm ücretsiz kullanıcılara yansıyacağını ve daha fazla kişinin şarkı sözlerinin keyfini çıkarabileceğini belirtti. Spotify sözcüsü, platformda sürekli olarak testler yapıldığını ve bu nedenle özelliklerin kullanılabilirliğinin zaman zaman değişebileceğini ifade etti.

Yeni düzenlemeyle birlikte ücretsiz kullanıcıların aylık olarak görüntüleyebileceği şarkı sözü sayısı önemli ölçüde artacak. Ancak Spotify, bu sayıyı tam olarak açıklamayı tercih etmedi.

lyrics on spotify are...BACK??? — Nova !! || bbokari enthusiest ! || ATE 🥠 (@yongbokkies_) July 30, 2024

Değişiklik ile birlikte sosyal medyadan olumlu tepkiler gecikmedi. X’te birçok kullanıcı, Spotify'ın bu kararını memnuniyetle karşıladı ve şarkı sözü erişiminin genişletilmesinin doğru bir adım olduğunu belirtti.

Spotify'ın bu hamlesi, müzik dinleme deneyimini daha keyifli hale getirecek ve platformun ücretsiz kullanıcılar arasındaki popülerliğini artıracağı düşünülüyor.