Spotify'dan Radikal Değişiklik: Ücretsiz Sunulan Özellikler Premium'a Taşınıyor!

Spotify, uygulamayı ücretsiz kullanan kullanıcıların deneyimini potansiyel olarak engelleyen değişiklikler yapıyor.

Yapılan değişikliklere göre ücretsiz Spotify kullanıcıları artık tekrarlama, belirli şarkı bölümlerine geri sarma, önceki şarkılara geri dönme veya çalma listesi sıralarını özelleştirme gibi işlevlere erişemeyecek.

Spotify, Kullanıcıları Premium'a Teşvik Ediyor

Bunun yerine Spotify, ücretsiz kullanıcıları için varsayılan çalma yöntemi olarak 'Akıllı Karıştırma'yı benimsiyor. 'Akıllı Karıştırma', dinleme alışkanlıklarınıza bağlı olarak şarkıları çalma listenizin dışında sunuyor. Bu, geleneksel karışık çalma seçeneğinin artık ücretsiz kullanıcılar için erişilebilir olmadığı anlamına geliyor.

Bu değişim, Spotify'ın ücretsiz kullanıcılarını abone olmaya teşvik etmeye çalıştığı bir dizi değişikliğin parçası. Yine de uygulamayı ücretsiz kullanan kullanıcılar için geri sarma ve bir önceki şarkıya gitme gibi temel özelliklerin kaldırılması birçok kullanıcıyı rahatsız edecek gibi görünüyor.

Bu değişiklikler Hindistan'da bugün itibariyle yürürlüğe girdi ancak diğer pazarlarda da aynı değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağı şimdilik bilinmiyor.

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