Spotify’dan “Pahalı” Diyenlere Müjde! Ucuz Abonelik Planı Geldi!

Spotify, platforma sesli kitap desteğini eklemesiyle birlikte kısa süre önce ABD’deki fiyatlarını artırarak bireysel planları 10.99 dolardan 11.99 dolara çıkardı. Hem sesli kitap hem müzik hizmeti sunan ikili Spotify Premium planı 2 dolar artış ile 16.99 dolara ve aile planları ise 3 dolar artış ile 19.99 dolara yükseldi.

Spotify, farklı ihtiyaçlara hitap etmek için yeni planlar sunmaya devam ediyor. Son olarak, daha uygun fiyatlı bir seçenek arayan kullanıcılar için "Temel" adında yeni bir plan kullanıcılara sunuldu.

Spotify Yeni Temel Planı Daha mı Avantajlı?

Spotify, geçtiğimiz günlerde "Temel" adında yeni bir abonelik planı sunarak müzikseverleri heyecanlandırdı. İlk bakışta, reklamsız müzik ve podcast'lere sınırsız erişim imkanı sunan bu planın, aylık 10.99 dolarlık cazip fiyatıyla Premium plana göre daha uygun bir seçenek oldu.

Yeni temel plan heyecan yaratsa da bazı kullanıcılar otomatik geçiş uygulamasıyla ilgili endişelerini dile getiriyor. Bu uygulamada, mevcut Premium aboneleri Temel plana otomatik olarak aktarılmış ve kullanıcıların daha ucuz plana geri dönmek için manuel işlem yapmaları gerekiyor.

Spotify, müzikseverleri heyecanlandıran bir diğer gelişme ise kayıpsız Hi-Fi ses sunan yeni bir plan üzerinde çalışıyor olması. Bu planın, Premium plandan ortalama 5 dolar daha pahalı olması ve aylık 16.99 dolar gibi bir fiyata sunulması bekleniyor.

Spotify’ın yeni temel planı, Türkiye'deki kullanıcılar için pek bir değişiklik yaratmayacak. Çünkü Türkiye kullanıcıları halihazırda "Temel" planı kullanıyor. Bu nedenle, sesli kitap özelliğinin Temel plandan kaldırılması gibi durumlar etkilemiyor.