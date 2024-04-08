Spotify'a Yeni Bir Özellik Daha Geliyor: Yapay Zeka Destekli Çalma Listesi Oluşturulabilecek!

Üretken yapay zeka özellikle son bir buçuk yıldır uygulamalarda, telefonlarda ve benzeri alanlarda daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başladı.

Daha önce Spotify'a farklı alanlarda kullanıcılara kolaylık sağlayacak yapay zeka desteğinin geleceğini de duymuştuk. Android Authority'nin paylaştığı yeni rapora göre Spotify'a bir yeni yapay zeka özelliği daha gelecek.

Bahsi geçen bu yeni özelliğin ismi ise AI Playlist. Bu özellik, kullanıcıların diledikleri gibi çalma listeleri oluşturmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. Henüz test aşamasında olan bu özellik, Spotify Premium kullanıcılarına 7 Nisan'da açıldı.

Spotify'ın Yeni Yapay Zekası ile Neler Yapılabilecek?

AI Playlist şu an için yalnızca Avusturalya ve Birleşik Krallık'taki Premium kullanıcıların erişimine açıldı. Bu güncellemeyle kullanıcılar girilen komutlara göre çalma listesi hazırlayabilecek.

Yapay zeka özelliğini kullanmak için girilen komutlarda; yerler, hayvanlar, aktiviteler, renkler, emojiler ve hatta film karakterleri gibi unsurlar da yer alabilir.

Spotify, bu özellik ile birlikte olası uygunsuz komutları engellemek için de bir güncelleme geliştirecek. Henüz engellenecek içeriklerin ne olacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Spotify'ın AI Playlist özelliğinin iki ülke haricindeki diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz açıklanmadı. Ancak yakında bir zamanda tüm Spotify Premium kullanıcılarına gelmesi bekleniyor.