Spotify'ın Yeni Özelliği 'Jam' Tanıtıldı: Beraber Müzik Dinlemenin Yeni Yolu!

Spotify, müziğin insanları bir araya getirme gücünü vurgulayarak, müziğin keyfini birlikte çıkarmanın yenilikçi bir yolu olan "Jam"i kullanıma sundu.

Bu yeni özellik, Blend ve Ortak Çalma Listeleri gibi popüler Spotify öğelerini en son kişiselleştirme teknolojisiyle birleştirerek ortak dinlemeyi yeniden tasarlıyor.

Jam, hem arkadaşlar hem de müzik tutkunları için zenginleştirilmiş bir dinleme deneyimi sunarak grupların müzik seçimlerini sorunsuz bir şekilde senkronize etmelerini sağlıyor. Paylaşılan bir şarkı kuyruğu, kişiye özel öneriler ve şeffaf katılımcı takibi ile Jam, müzik paylaşımını yeni bir seviyeye taşıyor.

Spotify'ın Yeni Özelliği Jam Nasıl Kullanılır?

Jam’i başlatmak için bir Premium kullanıcı, bir çalma listesi, şarkı veya albüm seçer. Ardından, ekranınızın alt kısmındaki “Bağlan” düğmesine tıklayarak ya da favori çalma listeniz, favori albümünüz veya şarkınızdaki üç noktaya tıklayınca açılan menüye girerek “Jam’i Başlat” düğmesini göreceksiniz.

Şarkıları oynatmak için bir cihaz seçebilirsiniz; bu ister telefonunuz ister hoparlörünüz olabilir. Evdeki paylaşılan Wi-Fi bağlantınızı kullanan diğer kişiler de katılmak isterlerse anında Jam’e katılabilir.

Daha sonra arkadaşlarınızı (Premium veya Free kullanıcılar olabilir) şu üç yöntemden birini kullanarak davet edebilirsiniz:

Bluetooth’u açıp telefonlarınızı birbirine dokundurarak Arkadaşlarınızdan sizin ekranınızdaki QR kodu taratmasını isteyerek Bu linki sosyal medya, kısa mesaj, SMS ve daha farklı yollarla göndermek için “Paylaş” düğmesine tıklayarak

Jam’deki herkes kendi cihazı üzerinden sıraya şarkı ekleyebilir, kimin hangi şarkıyı eklediğini görebilir ve öneriler alabilir.

Jam oturumunun sahibi olan kullanıcı ayrıca Jam’de kimin olduğunu belirleyebilir, şarkıların sırasını değiştirebilir veya ortama uymadığını hissettiği bir şarkıyı sıradan kaldırabilir.

Jam oturumunun sahibi ayrıca oturumdaki diğer herkesin parçaların sırasını değiştirmesine veya o parçayı sıradan kaldırabilmesine izin vermek için “Misafir kontrolleri”ni de açabilir. “Misafir kontrolleri” kapatıldığında yalnızca Jam oturumunun sahibi çalma sıradaki şarkıları yeniden düzenleyebilir.

Bugünden itibaren Jam, Spotify'ın hem Premium hem de Ücretsiz kullanıcılarını kapsayan küresel topluluğu tarafından erişilebilir durumda. Bu özellikten en iyi şekilde yararlanmak için uygulamanızın güncel olduğundan emin olmanız gerekiyor.

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