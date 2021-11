Spotify Yeni Özelliği ile TikTok'a Rakip Oluyor

Spotify, yeni özelliği ile popüler sosyal medya platformu TikTok'a rakip olmaya hazırlanıyor. Dijital müzik hizmetinin Discover isimli yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Müzik dinleme platformunun TikTok benzeri özelliğine dair merak edilen detaylar haberimizde.

Dünyanın en popüler dijital müzik platformlarından bir tanesi olan Spotify, yeni özellikler üzerinde çalışarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Şirketin Discover isimli bir özelliği test ettiği gün yüzüne çıktı.

Chris Messina, Spotify uygulamasının gezinme çubuğuna Discover isimli dördüncü bir butonun eklendiğini fark etti. Messina tarafından paylaşılan bilgilere göre popüler dijital müzik hizmeti, dikey müzik videoları sunan yeni bir özelliği test ediyor.

Spotify kullanıcıları, Discover sayfasında yer alan dikey müzik videolarını beğenebilecek ya da kaydırma işlemi ile atlayabilecek. Bu özellik, ilk olarak 2016 yılında kullanıma sunulan ve kısa süre içerisinde tüm dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan TikTok isimli sosyal medya uygulamasının özelliğine oldukça benziyor.

Omg for the first time in how long (?), @Spotify has added a FOURTH icon to their toolbar: Discover! #NewSpotify pic.twitter.com/XQL2jpkXYq

Messina, yeni özelliği Spotify iOS uygulamasının beta sürümünde tespit ettiğini açıkladı. Paylaşılan kısa videolar, yeni özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor.

Gezinme çubuğundaki yeni butona dokunulduğu takdirde keşfet sayfası açılacak. Açılan sayfada tıpkı TikTok'taki gibi yukarı ve aşağı kaydırma işlemleri yapılabilecek. Müzik videolarını beğenmek için kalp simgesine dokunmak yeterli olacak. Müzik videosu ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmak için yatay üç nokta simgesine dokunulması gerekecek.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl