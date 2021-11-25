2 Aylık Ücretsiz YouTube Premium Fırsatını Kaçırmayın!

Ücretsiz YouTube Premium kampanyası başladı. Kampanya kapsamında hiçbir ücret ödemeden 2 aylığına premium sürüme sahip olabilirsiniz. Peki, YouTube Premium bedava nasıl kullanılır? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Ücretsiz YouTube Premium Nasıl Alınır?

İlk olarak cihazınızda yüklü olan web tarayıcısını açın.

Web tarayıcısı üzerinden YouTube Premium internet sitesini ziyaret edin.

Sayfanın ortasında yer alan "Ücretsiz Deneyin" butonuna tıklayın.

Üyeliğiniz ile giriş yapın. Bu fırsattan yararlanmanız için daha önce premium sürümünü kullanmamış olmanız gerekiyor.

Black Friday yaklaşırken çeşitli sektörlerdeki pek çok firma bazı fırsatlar sunmaya başladı. YouTube da kullanıcılara büyük fırsat sunan firmaların arasında yerini aldı. Şirket, Siber Hafta'ya özel olarak 2 aylık bedava YouTube Premium kampanyası başlattı.

Popüler video paylaşım hizmetinin premium sayfası üzerinden kampanyadan yararlanabilirsiniz. Büyük bir fırsat sunan kampanyadan yararlanabilmek için daha önce premium sürümünü kullanmamış olmak gerekiyor. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurmalısınız.

YouTube deneyimini önemli ölçüde iyileştiren premium sürümü sunan kampanya 6 Aralık tarihinde sona erecek. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların belirtilen süre zarfına kadar yukarıda yer alan adımları uygulamalıdır.

Platformun internet sitesinde yer alan bilgilere göre kampanyadan yararlanan kullanıcılar, deneme süresi sona ermeden 7 gün önce bilgilendirilecek. Böylelikle kullanıcıların mağdur olmasının önüne geçilecek. Premium sürümü kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar, deneme süresinin ardından aylık belirli bir ücret ödemesi gerekecek.

YouTube Premium Fiyatı ve Avantajları Neler?

Premium aboneliğine sahip olan kullanıcılar, video paylaşım hizmetini reklamsız olarak kullanabilir. Böylelikle mobil cihazlarda, bilgisayarlarda ve destekleyen televizyonlarda herhangi bir reklamsız video deneyimi elde edilir.

Ücretli aboneliğin avantajları arasında video indirme özelliği de bulunuyor. Bu özellik, internet bağlantısı olmadığı zamanlarda oldukça kullanışlıdır. Kullanıcılar cihazına YouTube'daki videoları indirebilir ve daha sonra indirdiği videoları izleyebilir.

YouTube Premium sürümünde yer alan arka planda oynatma özelliği sayesinde başka bir uygulama açılsa dahi video arka planda devam eder. Böylece izlenen video herhangi bir kesintiye uğramaz ve kullanıcı deneyimi olumsuz yönde etkilenmez.

Kullanıcılar YouTube Music'in ücretli sürümüne de erişebilir. Reklamsız müzik, podcast ve müzikleri arka planda dinleme, çevrim dışı olarak dinleme gibi birçok özellik bulunuyor. Kullanıcıların YouTube Premium hizmeti için ayda 16,99 TL ödemesi gerekiyor.