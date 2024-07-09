Spotify’da Dinleyiciler Artık Yorum Bırakabilecek!

Spotify, podcast'ler için yorum ekleme özelliğini kullanıma sunarak içerik oluşturuculara ve dinleyicilere yepyeni bir etkileşim imkanı ortaya koydu.

Yeni özellik ile podcast dinleyicileri sevdikleri programlar hakkındaki düşüncelerini dile getirebilecek, içerik oluşturucular ise izleyicileriyle doğrudan iletişime geçebilecek.

Spotify'a Podcast Yorumları Geliyor

Yorumlar varsayılan olarak gizli olacak ve içerik oluşturucuların onaylaması gerekecek. Bu sayede, podcast sahipleri, platformda paylaşılan içerik üzerinde tam kontrol sahibi olabilecek.

Ayrıca yorumlar, tüm bir program için veya yalnızca belirli bölümler için etkinleştirilebilir ve içerik oluşturucular isterlerse bu özelliği tamamen devre dışı bırakmayı da seçebilirler.

Spotify'ın podcast ürün başkan yardımcısı Maya Prohovnik, yorumların önümüzdeki birkaç gün içinde aşamalı olarak tüm kullanıcılara sunulacağını belirtiyor. İçerik oluşturucular ise Salı gününden itibaren Spotify for Podcasters web uygulaması ve önümüzdeki günlerde güncellenecek Podcasters mobil uygulaması üzerinden yorumlar özelliğini kullanacaklar.