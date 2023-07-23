Spotify Aboneliklerine Zam Geliyor!

Spotify globalde aylık abonelik fiyatını artırmaya mümkün olduğunca uzun süre direndi ancak Wall Street Journal'a göre Spotify önümüzdeki hafta fiyat artışı yapmayı planlıyor.

Habere göre Spotify önümüzdeki hafta standart abonelik ücretine 1 dolar zam yaparak aylık ücreti 9.99 dolardan 10.99 dolara çıkaracak.

Spotify Abonelik Fiyatını Globalde 1 Dolar Artırıyor

Fiyat değişikliği yalnızca reklamsız premium katmanı etkileyecek. Ayrıca çok daha önemlisi onlarca ülkede de "önümüzdeki aylarda" fiyat artışları görülecek. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin yer alıp almadığı şimdilik belirsiz.

Bu hamle, Apple Müzik'in abonelik fiyatını 9.99 dolardan 10.99 dolara çıkarmasından neredeyse bir yıl sonra geldi. Amazon Müzik ve diğer müzik akışı hizmetleri de bu yılın başlarında Apple'ı takip etmişti.

Spotify fiyat değişikliğini resmî olarak duyurmazken, Apple aylık 1 dolarlık artışa gerekçe olarak lisans maliyetlerinin artmasını göstermişti.

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