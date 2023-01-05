Spotify'dan Yeni Özellik: Zaman Kapsülü Çalma Listeleri!

Spotify, sevilen müzik platformunun kullanıcılarının gelecekte keyifle dinleyebilecekleri bir şarkı koleksiyonu oluşturmalarına olanak tanıyan yeni ve eğlenceli bir özelliğe sahip. Spotify'a özel önceki çalma listesi oluşturuculara çok benzer şekilde, kullanıcılara belirli bir ruh hâli veya temaya göre şarkı seçme fırsatı veriliyor. Tek fark, seçtikleri parçaları gerçekten dinleyebilmeleri için aylarca beklemeleri gerekecek.

Spotify'ın yeni "Playlist in a Bottle", Türkçe'deki adıyla "Şişedeki Çalma Listesi" özelliğini denemek için Spotify uygulamasının düzenli olarak kullanıldığı ve giriş yapıldığı bir mobil cihazda bu bağlantı üzerinden giriş yapabilirsiniz. Bağlantı Spotify uygulamasını uygun sayfada başlattığında, 'Başlayın' seçeneğine dokunun. Ardından zaman kapsülü çalma listesini yerleştirmek için altı sanal kaptan birini seçin: 'gerçek bir şişe', 'kot pantolonunuzdaki o küçük cep', 'sakız makinesi', 'beslenme çantası', 'oyuncak ayı' veya 'küçük bir meşe palamudu'.

Seçiminizin ardından gelecekte dinlemek üzere dilediğiniz bir zaman kapsülünü şarkılarla doldurabileceksiniz. Spotify bu noktada eğlenceli sorularla listeleri doldurmanızı daha keyifli hâle getiriyor.

Zaman Kapsülü Çalma Listesine Bir Yıl Erişilemeyecek

Spotify kullanıcılarının bir şişe içinde tek bir çalma listesi oluşturmak için yalnızca tek bir şansı olduğunu unutmamak önemli. Yeni oluşturulan şişedeki çalma listesine bir yıl boyunca erişilemeyecek.

Bu süre zarfında kullanıcılar, sosyal medya akışlarında, seçilen çalma listesi "kabının" bir görüntüsü ile birlikte parça karışımında yer alan sanatçı adlarını içeren bir grafik kartını paylaşabilecekler. Spotify'a göre müzikal zaman kapsülü ilk oluşturulduğu tarihten 365 gün sonra "açıldığında", içindeki şarkılar kullanıcıya yepyeni gibi hissettirecek.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.