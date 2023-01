Popüler dijital müzik hizmeti Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı değişti. Bununla birlikte Shape of You şarkısı, en fazla dinlenen şarkı unvanını kaybetmiş oldu. Yaşanan gelişmeye dair detaylar haberimizde.

Spotify'da Tüm Zamanların En Çok Dinlenen Şarkısı Hangisi Oldu?

2017 yılında çıkan Shape of You şarkısı, kısa süre içerisinde tüm dünyada popüler olmuştu. Öyle ki şarkı, bu zamana kadar Spotify'da en fazla dinlenen şarkıların ilk sırasında yer alıyordu fakat bu durum değişti.

Ed Sheeran'ın Shape of You şarkısı artık popüler dijital yayın platformu Spotify'da en fazla dinlenen şarkı değil. The Weeknd'in Blinding Lights şarkısı, yılbaşında Shape of you şarkısını geçerek zirvede konumlandı.

The Weeknd ismiyle tanınan Abel Makkonen Tesfaye'nin 2019 yılında yayımladığı Blinding Lights şarkısının dinlenme sayısı 3 milyar 335 milyon 999 bin 971'e ulaştı. Elbette bu sayı artmaya devam ediyor.

Shape of You şarkısı ise 3 milyar 333 milyon 896 bin 760 kez dinlendi. Arada 2 milyon civarında bir farkın olduğunu görüyoruz. The Weeknd, elde ettiği bu başarı ile ilgili olarak "Blinding Lights'a iyi seneler" ifadelerine yer verdi.

Tesfaye'nin Blinding Lights şarkısı, Billboard hot 100 listesinde 90 hafta boyunca yer alarak rekora imza atmıştı. Bu rekoru ise 91 hafta listede kalan Hheat Waves şarkısı kırmıştı.

Tüm zamanların en fazla dinlenen şarkı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.