Spotify Platin Abonelik Ortaya Çıktı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Spotify, dünyada en çok kullanılan müzik uygulaması olarak hala yerini koruyor. Öte yandan Apple Music gibi rakipleri gelişirken konumunu daha da sağlamlaştırmak isteyen firma, çeşitli yenilikler sunarak müşterilerini tutmak istiyor. Bu geliştirmelerden biri de yeni üyelik planı olabilir.

Şu an Spotify'ın üç farklı Premium planı bulunuyor. Bireysel, Aile ve Öğrenci olmak üzere sıralanan bu planların yanına Platin adında yeni bir üyelik planı da eklenebilir. Reddit'te ortaya atılan iddiaya göre Platin üyelik, getirdiği bazı yeni özelliklerle Spotify deneyimini daha da yükseltecek.

Spotify Platin Üyelik Özellikleri ve Fiyatı

Spotify'ın üzerinde çalışmakta olduğu yeni üyelik planı hakkında ilk detaylar Reddit'te paylaşıldı. Yapılan paylaşımda eski bir Spotify kullanıcısı, Spotify'ın kendisine gönderdiği bir anket hakkında detaylara yer verdi. Spotify, Platin üyeliğin özelliklerini tanıtarak kullanıcıya böyle bir planın yayınlanması halinde geçiş yapıp yapmayacağını sordu.

ABD'de 19,99 dolarlık ücretle sunulması düşünülen Platin üyelik planı, HiFi, Studio Sound, Headphone Tuner, Audio Insights, Library Pro ve Playlist Pro gibi özelliklerle birlikte gelecek. Ayrıca Spotify'ın orijinal podcast kütüphanesindeki reklam kesintileri de sınırlandırılacak. Şimdilik yeni özelliklerin kapsamı hakkında pek detay bulunmasa da firmanın bu plan hakkında olumlu görüşler alması takdirinde Platin üyelik planını yayınlayabileceği düşünülüyor. Spotify'ın ülkemizde bölgesel fiyatlandırma uyguladığı göz önüne alınırsa, Platin üyelik planının 40 TL civarında bir fiyatla Türkiye'deki kullanıcılara sunulması beklenebilir.