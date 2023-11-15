Muhteşem Fırsat: Suicide Squad, Epic Games'te Ücretsiz Oldu!

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayınlanacak olan yeni aksiyon-macera oyunu Suicide Squad, bugün ön siparişe sürüldü. Hemen ardından sürpriz bir gelişme oldu.

Standart ve Digital Deluxe Sürümleri Epic Games Store'da Ücretsiz!

Batman: Arkham yaratıcıları tarafından geliştirilen ve üçüncül kişi bakış açılı bir aksiyon nişancı oyunu olan Suicide Squad, sürpriz bir şekilde Epic Games'te ücretsiz oldu.

Bugün ön siparişe sürülen Suicide Squad: Kill the Justice League'in Standart ve Digital Deluxe sürümleri Epic Games Store'da şu anda ücretsiz olarak satın alınabilir gözüküyor.https://t.co/HOdJxoWYEG pic.twitter.com/Dp1vA1z71V — Tamindir.com (@Tamindir) November 15, 2023

Oyunun Standart ve Digital Deluxe sürümleri Epic Games Store'da şu anda ücretsiz olarak satın alınabiliyor. Sürpriz bir şekilde gerçekleşen bu fırsatın ne zamana kadar devam edeceği bilinmiyor.

Oyuncular, ilk piyasaya sürülme tarihi 2 Şubat 2024 olan oyunu, kendilerine sunulan bu fırsatı kaçırmadan Epic Games Store üzerinden ücretsiz bir şekilde satın alabilir.

Peki siz oyunu satın alacak mısınız? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle payalaşabilirsiniz.