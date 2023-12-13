Squad'a Türk Kara Kuvvetleri, Ekipmanları ve Araçları Geldi!

Squad'ın merakla beklenen 7.0 güncellemesi ile oyuna nihayet Türk Kara Kuvvetleri, yeni bir dizi ifade ve yeni bir silah kaplama sistemi ekleniyor.

Daha önce Rainbow Six Siege'den Squad'a kadar bir dizi oyunda Türkiye'ye dair operatör görmek için sayısız imza kampanyası, destek ve yorumun ardından Squad yetkilileri oyuna Türk Kara Kuvvetleri'ni ekliyor.

Squad 7.0 Güncellemesi Detayları

Türk Kara Kuvvetleri (TLF)

Türk Kara Kuvvetleri, güçlü piyadeleri ve iyi araçları olan yetenekli ve bağımsız bir grup olarak Squad'a katılıyor.

Yerli üretim, Sovyet ve Batı ekipmanlarının bir karışımına sahip olan Türk Kara Kuvvetleri'nde bazı araçlar eski olsa da, bunu son derece yetenekli piyadeleriyle telafi ediyorlar.

Piyadeler, güçlü bir yarı otomatik bomba atar olan MGL ile donatılmış bir tane de dâhil olmak üzere ekstra bir el bombası rolüne ve modern bir hafif makineli tüfekle donatılmış bir akıncı rolüne erişebilir ve diğer gruplardan daha fazla hafif tanksavar silahı kullanabilir ancak özel bir ağır tanksavar rolünden yoksundur.

Silahlar

SOR 109T Hafif Makineli Tüfek

MPT-76 Tüfek

KNT-76 Nişancı Tüfeği

AK40-GL Kundaksız Bomba Atar

PMT-76 Orta Makineli Tüfek

MG3 - Iron Sight Varyantı

MKE MGL Bomba Atar

HAR-66 Hafif Tanksavar

SOR-9 Tabanca

Araçlar

BMC 185-09B Kamyon

Cobra II MRAP

ACV-15 Tracked APC/IFV

PARS III Wheel APC/IFV

M60T MBT

UH1H Helikopter

Squad'ın yeni 7.0 güncellemesiyle oyuna gelen yenilik ve değişikliklerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.