Squad'a Türk Kara Kuvvetleri, Ekipmanları ve Araçları Geldi!
Squad'ın yeni 7.0 güncellemesi ile oyuna nihayet Türk Kara Kuvvetleri ekleniyor. İşte güncellemeye dair detaylar!
Squad'ın merakla beklenen 7.0 güncellemesi ile oyuna nihayet Türk Kara Kuvvetleri, yeni bir dizi ifade ve yeni bir silah kaplama sistemi ekleniyor.
Daha önce Rainbow Six Siege'den Squad'a kadar bir dizi oyunda Türkiye'ye dair operatör görmek için sayısız imza kampanyası, destek ve yorumun ardından Squad yetkilileri oyuna Türk Kara Kuvvetleri'ni ekliyor.
Squad 7.0 Güncellemesi Detayları
Türk Kara Kuvvetleri (TLF)
Türk Kara Kuvvetleri, güçlü piyadeleri ve iyi araçları olan yetenekli ve bağımsız bir grup olarak Squad'a katılıyor.
Yerli üretim, Sovyet ve Batı ekipmanlarının bir karışımına sahip olan Türk Kara Kuvvetleri'nde bazı araçlar eski olsa da, bunu son derece yetenekli piyadeleriyle telafi ediyorlar.
Piyadeler, güçlü bir yarı otomatik bomba atar olan MGL ile donatılmış bir tane de dâhil olmak üzere ekstra bir el bombası rolüne ve modern bir hafif makineli tüfekle donatılmış bir akıncı rolüne erişebilir ve diğer gruplardan daha fazla hafif tanksavar silahı kullanabilir ancak özel bir ağır tanksavar rolünden yoksundur.
Silahlar
- SOR 109T Hafif Makineli Tüfek
- MPT-76 Tüfek
- KNT-76 Nişancı Tüfeği
- AK40-GL Kundaksız Bomba Atar
- PMT-76 Orta Makineli Tüfek
- MG3 - Iron Sight Varyantı
- MKE MGL Bomba Atar
- HAR-66 Hafif Tanksavar
- SOR-9 Tabanca
Araçlar
- BMC 185-09B Kamyon
- Cobra II MRAP
- ACV-15 Tracked APC/IFV
- PARS III Wheel APC/IFV
- M60T MBT
- UH1H Helikopter
Steam'in Ardından EA App de Türk Lirası Desteğini Kesti!
Geçtiğimiz ay Steam'in Türk Lirası desteğini keserek ülkemize dolar ile satış yapmaya başlamasının ardından ülkemizdeki oyun satışları da önemli ölçüde yara almıştı.
Squad'ın yeni 7.0 güncellemesiyle oyuna gelen yenilik ve değişikliklerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
YORUMLAR