Steam'in Ardından EA App de Türk Lirası Desteğini Kesti!

Geçtiğimiz ay Steam'in Türk Lirası desteğini keserek ülkemize dolar ile satış yapmaya başlamasının ardından ülkemizdeki oyun satışları da önemli ölçüde yara almıştı.

Steam'in aldığı bu kararın diğer firmalara öncü olabileceği söylentileri dolaşırken, çok geçmeden EA de kendi uygulaması EA App üzerinden Türk Lirası desteğini kesti.

EA App, temelde Origin'in yenilenmiş hâli. Yıllardır Türkçe dil desteği gelmesini beklediğimiz uygulamadan dil desteği gelmeden Türk Lirası desteğinin kesildiğini görmek üzücü.

Fiyatlar Düzenlenecek mi?

Dahası, Steam ülkemizde dolarla satışa yapmaya başlamasıyla birlikte yapmış olduğu yeni düzenleme neticesinde doğrudan standart fiyattan değil, mena özel olarak belirlenmiş fiyatlardan satış yapmakta.

EA tarafında ise böyle bir düzenleme olmadığını ve uygulamadaki tüm fiyatlarından standart fiyatlar olduğunu görebiliyoruz.

Ayrıca Steam, bu geçiş öncesi açıklama yaparak kullanıcıları bilgilendirirken, EA konuya dair herhangi bir açıklama yapmış değil.

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