Square Enix Yeni Stratejisini Açıkladı: Oyun Sayısı Yerine Kaliteye Önem Verecek!

Square Enix, mali kazanç toplantısında video oyunlarını içeren Dijital Eğlence alanındaki satışların yüzde 2,6 arttığını ancak kârın ise yüzde 15,8 oranında düştüğünü söyledi. Sonrasında ise düşen kâr oranlarına rağmen önemli bir yola adım attığını duyurdu.

Şirket, yeni izleyeceği yolda çoklu platform stratejisine geçerek oyunlarını yalnızca tek bir konsolda yayınlamak yerine çoklu platform olarak yayınlayacağını açıkladı.

Square Enix’in Yeni Çoklu Platform Adımı Atıldı

Yaşanan kâr düşüşlerine karşı Square Enix, uzun vadeli büyüme için şirket stratejisini yeniden başlatmaya yönelik üç yıllık bir plan oluşturduğunu gündeme getirdi.

Şirket, tüm alanlarında yeniden planlamayı düşünse de en önemli adımı, çok platformlu bir stratejiye geçiş olacak gibi görünüyor. Çünkü Nintendo platformları, PlayStation, Xbox ve PC’leri içeren çoklu platform stratejisini kararlı bir şekilde gerçekleştireceğini söylüyor.

Çoklu platform hamlesinin bir parçası olduğunu özellikle belirten Square Enix, "Katalog oyunları da dahil olmak üzere büyük seriler ve AAA oyunlarla ilgili olarak daha fazla müşterinin oyunlarımızın keyfini çıkarabileceği bir ortam oluşturacağını" söylüyor.

Planlanan stratejiye göre Square Enix, daha az ama daha kaliteli oyunlar ve eğlenceye odaklı hedefler olduğunu söylüyor.