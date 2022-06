Netflix, Squid Game 2. Sezonunun Geleceğini Açıkladı

Squid Game, ikinci sezonuyla birlikte resmî olarak Netflix'e geri dönüyor. Yönetmen Hwang Dong-hyuk'tan gelen bir mesaja göre ikinci sezon Gi-hun dönüşünü göreceğiz. Notta ayrıca "ddakjili takım elbiseli adam geri dönebilir" yazıyor ve ayrıca Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacağız.

Hwang Dong-hyuk, ikinci sezonla ilgili düşüncelerini şöyle aktarıyor:

Yeni sezon, dizinin ilk çıkışından bu yana Netflix'in servetindeki değişime rağmen gerçekleşiyor. Squid Game dünya çapında büyük bir hit olurken, Netflix Nisan ayında 10 yıl içinde yaşadığı abonelerindeki ilk düşüşünü bildirdi. Bunu hızlı bir şekilde işten çıkarmalar ve pratik olarak yönetim kurulu genelinde üretim bütçelerinin sıkılaştırılması takip etti. Netflix ayrıca şifre paylaşımını sınırlamaya odaklanıyor ve çalışanlarına bu yılın sonuna kadar reklam destekli akışı başlatacağını da söyledi.

