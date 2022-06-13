Netflix, Squid Game 2. Sezonunun Geleceğini Açıkladı

Squid Game, ikinci sezonuyla birlikte resmî olarak Netflix'e geri dönüyor. Yönetmen Hwang Dong-hyuk'tan gelen bir mesaja göre ikinci sezon Gi-hun dönüşünü göreceğiz. Notta ayrıca "ddakjili takım elbiseli adam geri dönebilir" yazıyor ve ayrıca Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacağız.

Hwang Dong-hyuk, ikinci sezonla ilgili düşüncelerini şöyle aktarıyor:

"Geçen yıl 'Squid Game'in ilk sezonunu hayata geçirmek 12 yıl sürdü. Ama 'Squid Game'in şimdiye kadarki en popüler Netflix dizisi hâline gelmesi 12 gün sürdü. Squid Game'in yazarı, yönetmeni ve yapımcısı olarak, dünyanın dört bir yanındaki hayranlara teşekkürlerimi iletiyorum. Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için teşekkür ederiz... Yepyeni bir tur için bize bir kez daha katılın."

Yeni sezon, dizinin ilk çıkışından bu yana Netflix'in servetindeki değişime rağmen gerçekleşiyor. Squid Game dünya çapında büyük bir hit olurken, Netflix Nisan ayında 10 yıl içinde yaşadığı abonelerindeki ilk düşüşünü bildirdi. Bunu hızlı bir şekilde işten çıkarmalar ve pratik olarak yönetim kurulu genelinde üretim bütçelerinin sıkılaştırılması takip etti. Netflix ayrıca şifre paylaşımını sınırlamaya odaklanıyor ve çalışanlarına bu yılın sonuna kadar reklam destekli akışı başlatacağını da söyledi.

Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM — Netflix (@netflix) June 12, 2022

Squid Game 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Kore dizisi Squid Game, lansmanında Netflix'in şimdiye kadarki en büyük dizisi oldu. Geçen yıl Hwang, ikinci sezonu geliştirmenin "planlama sürecinde" olduğunu söylerken, Netflix eş CEO’su Ted Sarandos "Squid Game evreni daha yeni başladı." dedi. Başka bir deyişle, hepimiz ikinci sezonun geleceğini az çok biliyorduk ama artık resmiyet kazandı.

İkinci sezonun tam olarak ne zaman başlayacağı veya çekimlerin henüz bitip bitmediği belli değil. Vanity Fair ile yaptığı röportajda Hwang, Squid Game'in bir sonraki sezonunun 2023 veya 2024'ün sonunda çıkacağını ve daha fazla şeytani oyun içereceğini söyledi.