Squid Game Başrol Oyuncusuna Taciz Davası Açıldı!

Netflix'te çıktığı dönemde büyük bir hit yakalayan ve tüm zamanların rekorunu kıran Squid Game oyuncusu O Yeong-su ile ilgili bir süredir taciz iddiası konuşuluyordu. Güney Kore mahkemesi, bir kadını taciz etmekle suçlanan oyuncuyu Şubat ayında "uygunsuz saldırı" suçlaması ile yargılayacağını açıklamıştı.

Kapatılan Dava Tekrar Açıldı

78 yaşındaki oyuncu hakkında geçtiğimiz hafta suç duyurusunda bulunuldu. Yonhap Haber Ajansı'nın aktardığına göre suç duyurusunda bulunan kadın, ilk şikayetini 2021 Aralık ayında yapmış, ancak dava Nisan ayında kapatılmış. Güney Kore mahkemesi de bu yılın Şubat ayında "uygunsuz saldırı" suçlaması ile oyuncuyunun tekrar yargılanacağını açıklamıştı.

Seul'deki savcılık davayı yeniden açtı ve O Yeong-su'nun en başından beri reddettiği iddiaların araştırılması yönünde karar verdi. Şikayette bulunan kadın, Yeong-su'nun 2017 yılında bir toplantıdayken "istenmeyen fiziksel temasta" bulunmakla suçlamış. Oyuncu bu suçlama üzerine JTBC muhaberine, bir göl etrafında yürürlerken yol göstermek amacıyla kadının ellerini tuttuğuna dair açıklama yaparak suçlamayı reddetmiş.

JTBC'nin haberine göre, oyuncu geçtiğimiz yıl kadından özür dilemeyi düşünmüş ancak sonrasında bunun kendisine yöneltilen suçlamayı kabul ettiğini göstermesin diye yapmamış. İddiaya göre kadının bu olay hakkında sorun çıkarmayacağını söylemesi üzerine yaptığını söylemiş.