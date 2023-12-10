Squid Game: The Challenge Kazananı 4,56 Milyon Dolarını Hala Alamamış!

Squid Game: The Challenge'ın 55 yaşındaki Vietnam göçmeni kazananı Mai Whelan, 10 aydır beklediği 4,56 milyon dolarlık ödülünü henüz alamadığını belirtti. Netflix'in popüler yarışma programı üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen Whelan bekleyişinin devam ettiğini dile getirdi.

Squid Game Kazananı Mai Whelan 4,56 Milyon Dolarlık Ödülü İçin Beklemede

Squid Game: The Challenge dünya çapında büyük ilgi gören bir yarışma olarak öne çıkmıştı. Ancak şimdi, kazanan Mai Whelan'ın ödül parasını alamaması, programın arkasındaki yapımcı şirket ve Netflix arasında bir tartışma başlatabilir.

Whelan, Vietnam'dan ABD'ye göç eden bir vatandaş olarak, kazandığı büyük ikramiyenin hayatını değiştireceğine inanarak yarışmaya katılmıştı. Ancak şu ana kadar ödülünü alamamış olması kendisini ve ailesini zor durumda bırakmış durumda.

Netflix'in Squid Game: The Challenge'ın yapımcılarına henüz bir açıklama yapmamış olması izleyicileri ve programın hayranlarını merak içinde bırakıyor. Ödülün neden geciktiği veya ödeme sorunlarına dair resmi bir açıklama yapılmadığı için Mai Whelan'ın durumu netlik kazanmadı

Öte yandan bu durum benzer yarışma programlarındaki ödül ödemeleri konusunda da genel bir endişe yaratabilir. Squid Game: The Challenge'ın popülerliğinin ardından, ödül kazananların bekleyişleriyle ilgili gelecekte nasıl adımlar atılacağı merak konusu.