Squid Game: The Challenge'ın 2. Sezonu Geliyor: Başvurular Açıldı!

Netflix, Squid Game dizisini gerçek hayata taşıyan Squid Game: The Challenge'ın ikinci sezonuna resmen yeşil ışık yaktı. Şirket ayrıca Squid Game evreninde geçen bir video oyununun da duyurusunu yaptı.

Oyunla ilgili ayrıntılar az olsa da Netflix, oyuncuların diziden tanınabilir mücadelelere gireceği söyleniyor.

Netflix'in rogramlarının başındaki Brandon Riegg'e göre Squid Game: The Challenge'ın ikinci sezon kararının alınmasında herhangi bir tereddüt yaşanmadı. İlk sezonda olduğu gibi 456 yarışmacı Squid Game dizisinden esinlenen mücadelelere katılarak 4,56 milyon dolarlık ödül için yarışacak.

