Squid Game: The Challenge'ın 2. Sezonu Geliyor: Başvurular Açıldı!

Netflix, Squid Game dizisini gerçek hayata taşıyan Squid Game: The Challenge'ın ikinci sezonuna resmen yeşil ışık yaktı. Şirket ayrıca Squid Game evreninde geçen bir video oyununun da duyurusunu yaptı.

Oyunla ilgili ayrıntılar az olsa da Netflix, oyuncuların diziden tanınabilir mücadelelere gireceği söyleniyor.

Netflix'in rogramlarının başındaki Brandon Riegg'e göre Squid Game: The Challenge'ın ikinci sezon kararının alınmasında herhangi bir tereddüt yaşanmadı. İlk sezonda olduğu gibi 456 yarışmacı Squid Game dizisinden esinlenen mücadelelere katılarak 4,56 milyon dolarlık ödül için yarışacak.

Squid Game: The Challenge 2. Sezon Nasıl Başvurulur?

Attention players, are you ready for the next game? Squid Game: The Challenge is returning for a Season 2! Join the reality competition on https://t.co/rHt0nq0WtI. pic.twitter.com/QOtRDpdtD8 — Netflix (@netflix) December 6, 2023

Netflix, yarışmanın 2. sezonuna katılmak isteyenler için başvuru sürecini de açtı. Buradaki bağlantı üzerinden yaşadığınız ülke fark etmeksizin başvuru gerçekleştirebiliyorsunuz.

21 yaşın üstünde olmalısınız.

Pasaport sahibi olmalısınız.

En az 4 hafta programa katılacak müsaitlikte olmalısınız.

Bilgilerinizi girdikten sonra kendinizden bahsettiğiniz ve neden yarışmaya katılmak istediğinizi anlattığınız 1 dakikalık video yüklemelisiniz.

İlk sezonun çekimleri sırasında bazı yarışmacılar yaralanmış ancak Netflix o süreçte hiçbirinin ciddi olmadığı konusunda ısrarcı bir tavır sergilemişti. Yarışmacılardan ikisini temsil eden bir hukuk firması, onlar adına yasal işlem başlatacağını söylemişti.

Bahsi geçen yarışmacılar, Ocak ayındaki zorlu çekim koşullarında hipotermi ve sinir hasarı yaşadıklarını söylemişlerdi. Şirketin yeni sezonla birlikte bu durumlara önlem alması bekleniyor.

Peki sizin Squid Game: The Challenge'ın ikinci sezonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.