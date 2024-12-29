Netflix, Squid Game'in Üçüncü Sezon Tarihini Şimdiden Duyurdu!

İlk olarak çıkış yaptığı 2021 yılında tüm dünyada büyük bir popülerlik kazanan Squid Game dizisi, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ikinci sezonuyla tekrardan izleyicilerle buluştu. Yayıncı Netflix ise kısa bir süre önce dizinin üçüncü sezonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ünlü platform, Squid Game'in üçüncü sezonunun ne zaman yayınlanacağını duyururken, ayrıca sezon hakkında önemli bilgileri izleyicilerle paylaştı.

Squid Game, 2025 Yılında Yayınlanacak 3. Sezonu İle Final Yapacak

Netflix, Squid Game'in üçüncü sezonu için yaptığı açıklamalarla birçok hayranı hem sevindirecek hem de üzecek bilgiler verdi. Buna göre sevilen dizinin üçüncü sezonu 2025 yılında yayınlanacak. İzleyicilerin ilk sezonla ikinci sezon arasında neredeyse üç yıl beklediğini düşünürsek, üçüncü sezonun erken bir tarihte yayına gireceğini söyleyebiliriz.

Öte yandan yapılan açıklamalara göre Squid Game'in üçüncü sezonu dizinin hikayesinin tamamlandığı sezon olacak. Yani başka bir deyişle, dizi bu sezon ile birlikte resmen final yapacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Squid Game üçüncü sezonunda final yapmalı mı? Yorumlarda buluşalım...