Squid Game Yarışmasının Tarihi Belli Oldu: Kazanana Büyük Ödül!

Squid Game dizisi 2021 yılında Netflix'te yayınlandıktan sonra çok uzun süre boyunca gündemde kaldı. Güney Kore yapımı olan dizinin izlenme sayısı rekorlar kırdı. Ardından bunu lehine çevirmek isteyen Netflix, bir yarışma düzenleyeceğini açıkladı.

Şimdi ise Squid Game: The Challange adını verdiği yarışmanın bir fragmanını yayınladı. Ön izlemenin sonunda yarışmanın hangi tarihte yayınlanacağı da gösterildi.

Kazanana 4.56 Milyon Dolar Para Ödülü!

Squid Game: The Challange yarışmasının yapılacağı ilk söylendiğinde buna kimse inanmadı. Hatta ünlü YouTuber Mr. Beast, kanalında Squid Game yarışmasının bir canlandırmasını bile yaptı.

Netflix tüm söylentilere rağmen yarışmanın olacağını doğruladı ve bir fragman yayınladı.

Dizinin konusunu hatırlarsınız; finansal borç içinde olan 456 oyuncu, bir dizi ölümcül çocuk oyunu oynayarak hayatlarını riske atıyordu. İşte Squid Game: The Challange yarışmasında da 456 kişi yarışacak.

22 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak yarışma, tıpkı dizide olduğu gibi 10 bölümden oluşacak. Yarışmada dizide geçen misket, kurabiye gibi oyunlar yer alacak. Elbette dizidekinden farklı olarak kimse ölmeyecek.

Yarışmanın birincisine 4.56 milyon dolar para ödülü verilecek. Geçtiğimiz sene başvuruların toplandığı Squid Game yarışması için Netflix'te büyük bir heyecan var.

Yarışmanın yayınlanmasıyla birlikte Netflix'in piyasada yeniden yükselmesi bekleniyor.

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