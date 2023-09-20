Netflix'in Live Action Dizisi One Piece 2. Sezon Ne Zaman?

Eiichiro Oda tarafından yaratılan popüler manganın live action uyarlamasını beğendiyseniz One Piece dizisinin 2. sezon ne zaman yayımlanacak sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Bu yazıda popüler dizinin yeni sezonuna dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

En iyi animeler denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan One Piece'in live action sürümü 2023 yılının ağustos ayında yayımlandı. Dizi, birinci sezonun yayımlanmasıyla beraber tüm dünyada büyük beğeni topladı.

Birinci sezonu bitiren çok sayıda izleyici, popüler dizinin ikinci sezonunu merak içerisinde beklemeye başladı. Peki, aksiyon, macera ve komedi türlerindeki One Piece dizisinin yeni sezonu ne zaman yayımlanacak?

Live Action Dizisi One Piece 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan One Piece dizisinin yeni sezonunun Eylül 2024 ile Mart 2025 tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor. İkinci sezonun da tıpkı ilk sezon gibi sekiz bölümden oluşacağı tahmin ediliyor.

İkinci sezon eylül ayı içerisinde bir video eşliğinde resmî olarak duyuruldu. Videoda "Senaryoların hazır olması biraz zaman alacak. O yüzden lütfen sabredin" ifadelerine yer verildi ancak tarih bilgisi paylaşılmadı.

Netflix'teki One Piece Dizisinin Oyuncuları

Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy)

Mackenyu (Roronoa Zoro)

Emily Rudd (Nami)

Jacob Gibson (Usopp)

Taz Skylar (Sanji)

McKinley Belcher III (Arlong)

Jandre le Roux (Kuroobi)

Milton Schorr (Don Krieg)

One Piece'in live action uyarlamasında Luffy karakterini Iñaki Godoy, Roronoa Zoro karakterini Mackenyu, Nami isimli karakteri ise Emily Rudd canlandırıyor. Oyuncular arasında ayrıca Taz Skylar, Jacob Gibson ve Jandre le Roux dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor.

One Piece Dizisinin Konusu

Başarılı dizi One Piece, gizemli hazineyi bulmaya çalışan Luffy ve ekibinin maceralarını anlatıyor. İlk sezonunda 8 adet bölümün yer aldığı diziyi dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Kısa süre içerisinde tüm dünyada çok büyük bir popülerlik elde eden One Piece dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı bir dizi mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.