Stability AI Zor Zamanlar Yaşıyor: CEO Emad Mostaque İstifa Etti!

Stability AI'ın CEO'su olan Emad Mostaque, görevinden istifa ediyor. Bir basın açıklamasında Stability AI, Mostaque'nin şirketten ayrılmasının merkezi olmayan yapay zeka alanında çalışmak istememesi olduğunu duyurdu. Ayrıca Mostaque, Stability AI'ın yönetim kurulu pozisyonundan da istifa edecek.

Yönetim kurulu kalıcı bir CEO arayışı içerisinde. Fakat şimdilik Stability AI'ın işlevini devam ettirmek adına iki farklı geçici CEO'yu işe aldı.

Stability AI, Çeşitli Zorluklarla Karşı Karşıya

Stability AI'ın Yönetim Kurulu Başkanı Jim O’Shaughnessy bu durum hakkında şunları söylüyor:

"Kalıcı bir CEO arayışı içindeyken Shan Shan Wong ve Christian Laforte'un geçici ortak CEO görevini üstlendiler. Sektör lideri ürünlerin oluşturulması ve ticarileştirilmesinde şirketi başarıyla ileriye taşıyacaklarına güvenim tam.''

Ticarileştirilmiş yapay zeka ürünlerinin geliştirilmesinin Mostaque'nin istifa nedenlerinden biri olduğu tahmin ediliyor. Mostaque, X üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

''Merkezi yapay zekayı daha fazla merkezi yapay zeka ile yenemezsiniz.''

Forbes, diğer önemli geliştiricilerin istifalarının ardından Mostaque'nin de ayrılışıyla Stability AI'ın sıkıntıda olduğunu belirtiyor.

Stability AI, Stable Diffusion'ın iddia edildiği verilerle ilgili davalara maruz kalıyor. Getty Images'le ilgili olan davası İngiltere'deki mahkemede tartışılacak.