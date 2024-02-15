Stable AI, Kaliteyi Son Derece Artıran Yeni Yapay Zekasını Duyurdu: Stable Cascade

Stable Diffusion'ın, kaliteyi ve yazıdan görsel üretmeyi kolaylaştırmakla birlikte artıran yeni yapay zeka sistemi ortaya çıktı. Bir süre önce Stability AI tarafından hazırlanan üretken yapay zeka sistemi Stable Diffusion XL Turbo, metin olarak yazılanları görsele çeviren bir sisteme sahip.

Bu araç, henüz prompt yazılırken üretim yapmasıyla oldukça ses getirmişti. Metinden görsel üreten yapay zeka sistemleri hemen sonuç vermemesi ve içeriğin tamamlanması sonrasında biraz bekleyerek görsel oluşturmasıyla biliniyor. Ancak bu durum Stable Diffusion XL ile değişti.

Stable Diffusion'ın Yeni Yapay Zekası

Stable Diffusion XL, sadece tek bir adım ile görsel üretimi yapabiliyor. Gerçek zamanlı çalışması her ne kadar olumlu olsa da olumsuz sonuçları da olabiliyor. XL Turbo'nun verdiği sonuçlar daha büyük ve detaylı oluyordu.

Tüm bu soru işaretlerini ve küçük sorunları ortadan kaldıracak olan Stable Cascade ise Diffusion'dan daha kaliteli ve hızlı sonuç vermesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni sistemin verdiği örneklere baklırsa gerçeğe en yakın sonuçları ortaya çıkarıyor.

Üretilen bir görsel için benzer yapıda farklı varyasyonlar da sunan Cascade, şu an ticari kullanım haricindeki durumlar için GitHub üzerinden denenebiliyor. Bir önceki modellerden farklı olarak tek bir büyük dil modeli değil Würstchen mimarisine dayanan üç farklı modeli temel alan Stable Cascade, üretimi farklı modeller üzerinden parçalara bölmesi sayesinde performansını artıyor.