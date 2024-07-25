Oyun Severlere Üzücü Haber: Stalker 2: Heart of Chornobyl Yeniden Ertelendi!

Uzun süredir beklenen Stalker 2: Heart of Chornobyl bir kez daha ertelendi. Normal şartlarda 5 Eylül'de çıkması planlanan oyun yeni ertelemeyle 20 Kasım tarihine alındı.

Geliştirici GSC Game World, 14 yıldır süren proje boyunca karşılaştığı fiinansal sorunlar nedeniyle neredeyse kapanıyordu ancak bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Ayrıca oyundaki çeşitli mekanikleri mükemmelleştirmek için yoğun çaba harcandı.

Stalker 2: Heart of Chernobyl 20 Kasım'a Ertelendi

Geliştirme sürecini etkileyen başka bir faktör, Rusya'nın Ukrayna'ya işgaliydi. Kiev'de bulunan stüdyo Prag'a taşındı ve bu süreçte oyunun geliştirmesi durakladı.

Geliştirme süreci 2022'de yeniden başladı ve oyunun 2023'ün Aralık ayında piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak bazı teknik sorunlar nedeniyle çıkış tarihi 5 Eylül 2024'e ertelendi ve şimdi ise 20 Kasım'a taşındı.

GSC Game World ekibinin Oyun Direktörü Yevhen Grygorovych, "Sabrınız için minnettarız. Bu ek süre, oyundaki bazı hataları düzeltmemize yardımcı olacak." dedi. Stüdyo ayrıca 12 Ağustos'ta oynanışı ele alan yeni bir videonun yayınlanacağını duyurdu. Bu videoda geliştirici röportajları, yeni oyun içi görüntüler ve bir hikâye görevinin tam anlatımı yer alacak.

Peki sizin Stalker 2: Heart of Chornobyl'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.